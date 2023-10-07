Космический корабль НАСА Psyche проверит передовые коммуникационные технологии во время миссии

Космический корабль НАСА «Психея», предназначенный для изучения астероида, похожего на Землю, не только исследует состав астероида, но и проведет испытание передовых технологий оптической связи. Демонстрация технологии Deep Space Optical Communications (DSOC) состоится во время шестилетнего путешествия к астероиду, заложив основу для будущих космических миссий.

В рамках подготовки к запуску космический корабль Psyche и демонстрационная версия DSOC были перевезены в ангар SpaceX Космического центра Кеннеди. Космический корабль вместе с технологией DSOC был помещен в чистую комнату на объекте Astrotech Space Operations в Титусвилле, Флорида.

Также были установлены обтекатели, защищающие космический корабль от аэродинамического давления и нагрева во время запуска. Как только ракета достигнет определенной высоты, обтекатели отделятся и вернутся на Землю. Затем космический корабль будет соединен с ракетой SpaceX Falcon Heavy, запуск которой намечен на 12 октября.

Эта миссия имеет историческое значение, поскольку это будет первая научная миссия, запущенная на орбиту ракетой Falcon Heavy. Это также вторая межпланетная миссия, которую SpaceX запустила по поручению НАСА. Программа НАСА по пусковым услугам сертифицировала ракету для использования в самых сложных и приоритетных миссиях агентства.

Миссия Психеи — изучить астероид, который, как полагают, похож на ядро ​​Земли и состоит из камня и железо-никелевого металла. Этот астероид предлагает уникальную возможность понять строительные блоки формирования планет. Космическому кораблю потребуется около шести лет, чтобы достичь орбиты астероида между Марсом и Юпитером. Затем космический корабль проведет 26 месяцев на орбите астероида на разных высотах, собирая данные о его составе, топографии, магнитных и гравитационных свойствах.

Демонстрация технологии DSOC будет проходить в течение первых двух лет миссии. DSOC будет использовать невидимый лазер ближнего инфракрасного диапазона для отправки и получения тестовых данных с Земли со значительно более широкой полосой пропускания, чем традиционные радиоволновые системы. Знания, полученные в результате этой демонстрации, могут помочь в будущих миссиях НАСА, включая исследование Марса человеком.

В целом, миссия «Психея» не только обещает раскрыть информацию о самом астероиде, но также дает возможность протестировать передовые коммуникационные технологии, которые могут произвести революцию в будущих исследованиях космоса.

источники:

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) – https://www.nasa.gov/