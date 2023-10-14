Космический корабль НАСА Psyche выполняет миссию по изучению богатого металлами астероида

Космический корабль НАСА «Психея» успешно стартовал из Космического центра Кеннеди во Флориде. Космический корабль направится к богатому металлами астероиду, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это первая миссия НАСА по изучению астероида, состоящего в основном из металла.

Космический корабль «Психея» сопровождает демонстрация новаторской технологии под названием эксперимент НАСА по оптической связи в глубоком космосе (DSOC). Этот эксперимент проверит лазерную связь за пределами Луны, обеспечивая большую полосу пропускания для передачи данных по сравнению с традиционной радиочастотной связью.

Запуск космического корабля «Психея» знаменует собой важную веху в освоении космоса. Это может дать ценную информацию об образовании каменистых планет и улучшить наше понимание Вселенной. Миссия также проверит новые технологии, которые могут быть использованы в будущих миссиях НАСА.

Космический корабль «Психея» установил связь с комплексом сети дальнего космоса НАСА в Канберре, Австралия, и первые отчеты телеметрии показывают, что космический корабль находится в добром здравии. В течение следующих нескольких лет космический корабль преодолеет расстояние более 2.2 миллиарда миль, чтобы достичь богатого металлами астероида, прибытие которого запланировано на август 2029 года.

Как только космический корабль достигнет астероида, он начнет вращаться вокруг него и изучать его состав. Ученые полагают, что высокое содержание железа и никеля в астероиде позволяет предположить, что он может быть остатком ядра планетезимали. Изучая этот металлический мир, ученые надеются получить представление о формировании планет и лучше понять нашу родную планету, Землю.

Миссия «Психея» демонстрирует стремление НАСА исследовать неизведанное и вдохновлять мир посредством открытий. Это свидетельство приверженности агентства развитию научных знаний и сотрудничеству с частными компаниями и международными партнерами.

источники:

- НАСА

– СпейсИкс