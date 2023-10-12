Представляем Starlink Direct to Cell: услугу сотовой связи со спутниковой связью

Starlink, компания спутникового интернета, запущенная SpaceX, раскрыла свои планы по созданию услуги сотовой связи с доставкой через спутник под названием «Starlink Direct to Cell». Эта новая услуга направлена ​​на обеспечение повсеместного покрытия с использованием вышек сотовой связи в космосе, позволяя пользователям получать доступ к услугам голосовой, текстовой и передачи данных через свои смартфоны. График, представленный Starlink, показывает, что текстовая услуга будет доступна в 2024 году, за ней последуют услуги передачи голоса и данных в 2025 году, а в 2025 году — услуга IoT (Интернета вещей).

В отличие от существующих вариантов подключения спутниковых телефонов, требующих специального оборудования, Starlink Direct to Cell будет использовать модемы LTE на своих спутниках для передачи Интернета непосредственно на смартфоны. Это представляет собой значительный прогресс по сравнению с существующими сетями, поскольку спутники Starlink работают на более низкой орбите примерно 550 км по сравнению с другими сетями, такими как сеть Apple Globalstar на высоте 1,400 км и сеть Iridium на высоте 781 км. Кроме того, разработка SpaceX самой большой в мире ракеты Starship позволяет запускать более крупные спутники с более мощными антеннами, что упрощает подключение смартфонов к более близким и большим спутникам.

SpaceX утверждает, что как только услуга заработает, она будет легко интегрироваться с существующими смартфонами LTE без необходимости использования аппаратного обеспечения, прошивки или специальных приложений. Пользователи смогут получить доступ к услугам текстовых, голосовых сообщений и данных, если у них будет хороший обзор неба. Starlink внесет аппаратные изменения в свои спутники, чтобы оснастить их необходимой технологией LTE.

Хотя запланированные сроки развертывания могут быть изменены, Starlink планирует развертывать спутники с возможностью Direct to Cell сначала с использованием ракеты Falcon 9, а затем с большей мощностью ракеты Starship. Участие Starship позволит развернуть полноразмерные спутники, поскольку текущие варианты «V2 Mini» используются из-за задержек Starship. Starlink установила партнерские отношения с различными компаниями сотовой связи, включая T-Mobile, Rodgers, KDDI, Optus, One NZ и Salt, при этом ведется поиск дополнительных партнерских отношений.

Подводя итог, Starlink Direct to Cell стремится совершить революцию в подключении спутниковых телефонов, обеспечивая повсеместное покрытие через модемы LTE на своих спутниках. Благодаря достижениям в области спутниковых технологий и использованию более крупных спутников эта услуга обеспечит беспрепятственный доступ к услугам текстовых, голосовых сообщений и данных на стандартных смартфонах. Хотя конкретные ожидания по скорости не уточняются, первоначальные заявления предполагали скорость 2–4 Мбит/с. К амбициозным срокам проекта SpaceX следует относиться с осторожностью, но компания активно работает над запуском этой услуги в ближайшие годы.

источники:

- Неизвестный. «Starlink Direct to Cell». Старлинк. По состоянию на 30 сентября 2022 г.

- Неизвестный. «SpaceX стремится представить Starlink Direct to Cell к 2024 году». ТехРадар. (Без даты публикации).