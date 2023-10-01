SpaceX успешно провела статические испытания ракеты Falcon Heavy

SpaceX достигла важной вехи в своей миссии по поддержке предстоящей миссии НАСА «Психея». Аэрокосмическая компания успешно завершила статические испытания своей ракеты Falcon Heavy, которая готовится к запуску из Космического центра Кеннеди.

Статические испытательные стрельбы — решающий этап в процессе подготовки к запуску. Он предполагает запуск двигателей ракеты, пока она остается надежно прикрепленной к стартовой площадке. Этот тест позволяет инженерам оценить работу двигателей ракеты и убедиться в их работе на полную мощность.

Ракета Falcon Heavy — мощная ракета-носитель, разработанная SpaceX. Он состоит из трех ускорителей, каждый из которых оснащен девятью двигателями «Мерлин», всего 27 двигателей. С общей тягой более 5 миллионов фунтов Falcon Heavy в настоящее время является самой мощной оперативной ракетой в мире.

Предстоящая миссия, известная как миссия «Психея», является партнерством НАСА и SpaceX. Его основная цель — изучить уникальный металлический астероид под названием Психея, который, как полагают, является обнаженным ядром протопланеты, существовавшей во время раннего формирования Солнечной системы.

Изучая Психею вблизи, ученые надеются получить ценную информацию о составе и структуре ядер планет земной группы, включая Землю. Эта информация может дать важные подсказки о формировании и эволюции нашей планеты.

Успешное завершение статических испытаний приближает SpaceX на один шаг к запуску ракеты Falcon Heavy с миссией Psyche. После запуска космический корабль отправится в путешествие продолжительностью около трех с половиной лет, чтобы достичь места назначения, с ожидаемым прибытием на астероид Психея в 2026 году.

источники:

– SpaceX завершила статические испытания ракеты Falcon Heavy

– Что такое статический испытательный огонь?

- Миссия Психеи