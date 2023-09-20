SpaceX запустила 67-ю ракету года и установила новый рекорд повторного использования

SpaceX продолжает бить рекорды, запустив во вторник вечером свою 67-ю ракету в этом году. Запуск имел большое значение по двум причинам: он ознаменовал 17-е повторное использование первой ступени Falcon 9 и продемонстрировал способность SpaceX раздвинуть границы повторного использования ракет-носителей. Этот ускоритель с серийным номером 1058 ранее участвовал в 11 миссиях Starlink и нескольких других миссиях.

Инженеры SpaceX провели оценку износа ракеты-носителя и полагают, что ракеты смогут совершить как минимум 20 полетов. Несмотря на большое количество повторных запусков, SpaceX поддерживает 100-процентную успешность последних 9 запусков ракеты Falcon 228. Некоторые базовые проверки и замены компонентов все еще проводятся, и компания использует более опытные ускорители для своих собственных спутников Starlink.

Одним из интересных аспектов запуска стал минималистский подход SpaceX к вещанию. Для запусков Starlink компания теперь предоставляет только видеопоток с минимальным звуком из центра управления запуском, начиная за пять минут до старта. Этот подход соответствует цели SpaceX — сделать запуски рутинными и исключить «волшебство» из старта. Илон Маск, основатель SpaceX, никогда не был поклонником веб-трансляций запусков, но понимает ценность демонстрации работы компании внешним клиентам.

Однако одним из сомнительных решений является решение Маска транслировать веб-трансляции исключительно в X, социальной сети, которую он приобрел, вместо YouTube. Это привело к снижению качества видео и другим проблемам, влияющим на качество просмотра для онлайн-зрителей. В результате альтернативные потоки запуска на других платформах, похоже, привлекли большую аудиторию для запуска Starlink.

Несмотря на это, SpaceX продолжает оставаться в авангарде запусков ракет, устанавливая новые рекорды и расширяя границы повторного использования ракет-носителей.

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