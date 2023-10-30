ЕКА и SpaceX сотрудничают в целях укрепления системы спутниковой навигации Европы

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило новаторское партнерство с SpaceX, аэрокосмической компанией, основанной Илоном Маском. Целью этого сотрудничества является вывод на орбиту четырех спутников навигации и связи в рамках глобальной навигационной спутниковой системы Galileo. Это важное событие для Европы, поскольку оно означает, что Европейский Союз впервые работает с SpaceX над спутником, содержащим секретные данные.

Система Galileo является европейским ответом на американскую GPS, российскую ГЛОНАСС и китайскую систему BeiDou. Запуская эти спутники, Европа стремится расширить свой независимый доступ к критически важным услугам в области спутникового позиционирования и навигации. Успешное завершение этих запусков спутников улучшит общую точность и охват европейской спутниковой навигационной системы, обеспечивая повышенную надежность и безопасность для пользователей по всему континенту.

Одним из основных движущих факторов этого сотрудничества является текущая зависимость Европы от иностранных поставщиков запусков. После вывода из эксплуатации Ariane 5 и неудач с его преемником Ariane 6 Европа уязвима и зависит от внешних услуг по развертыванию спутников. Заземление итальянской ракеты Vega C еще больше усугубило ситуацию. Европа должна ускорить разработку и запуск Ariane 6 и Vega C, чтобы восстановить независимый доступ в космос. Между тем, сотрудничество со SpaceX рассматривается как необходимый шаг для удовлетворения насущных потребностей космической отрасли Европы.

Партнерство между ЕКА и SpaceX демонстрирует адаптивность ЕКА и стремление оставаться конкурентоспособным в быстро развивающейся отрасли. Хотя это соглашение сосредоточено на запусках спутников Galileo, ESA остается открытым для будущего сотрудничества с SpaceX по другим проектам. Это подчеркивает готовность агентства исследовать новые возможности и использовать опыт частных компаний, таких как SpaceX.

Поскольку Европа стремится расширить свои возможности на аэрокосмическом рынке, ожидается, что предстоящая ракета Ariane 6 сыграет решающую роль. Задержки с его запуском объясняются техническими проблемами, неблагоприятными погодными условиями и глобальной пандемией. Тем не менее, после ввода в эксплуатацию Ariane 6 присоединится к конкурентному рынку тяжелых ракет-носителей. Этот шаг укрепит позиции Европы и позволит ей запускать более тяжелые полезные нагрузки.

Помимо таких авторитетных игроков, как SpaceX и United Launch Alliance, новые компании, такие как испанская PLD Space и немецкая Rocket Factory Augsburg, совершенствуют свои технологии для запуска небольших спутников. Эти компании могли бы внести значительный вклад в коммерческую космическую отрасль, предлагая доступные и надежные варианты для организаций, стремящихся получить доступ к космосу.

Окончательное одобрение сделки ESA-SpaceX остается за Европейской комиссией и государствами-членами ЕС. После одобрения это сотрудничество станет важной вехой в секторе освоения космоса. Ожидается, что он будет способствовать прогрессу, исследованиям, инновациям и экономическому росту в Европейском Союзе, подтверждая приверженность Европы исследованию космоса и технологиям.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Какова цель партнерства ЕКА и SpaceX?

Ответ: Партнерство направлено на вывод на орбиту четырех спутников навигации и связи Galileo, что улучшит европейскую независимую службу позиционирования и обеспечит повышенную надежность и безопасность для пользователей по всему континенту.

Вопрос: Что означает это партнерство для Европы?

Ответ: Это сотрудничество означает укрепление отношений между ЕКА и SpaceX, а также стремление Европы восстановить независимый доступ к космосу и сохранить конкурентное преимущество в космической отрасли.

Вопрос: Сколько запусков запланировано по этому соглашению?

Ответ: В наступающем году запланировано два запуска, каждый из которых будет нести пару спутников Galileo, отвечающих за зашифрованную связь европейских правительств и спутниковую навигационную систему блока.

Вопрос: Будет ли ЕКА продолжать работать с SpaceX над запуском спутников Galileo в будущем?

Ответ: ЕКА сообщило, что они не намерены использовать SpaceX для запуска спутников Galileo помимо этого соглашения, но остаются открытыми для будущего сотрудничества по другим проектам.