Экипаж 70-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) был занят подготовкой к предстоящим выходам в открытый космос и поддержанием тренировочного снаряжения. Два выхода в открытый космос запланированы на 12 и 20 октября и будут транслироваться в прямом эфире по телевидению НАСА. Во время первого выхода в открытый космос командующий ЕКА Андреас Могенсен и бортинженер НАСА Лорал О'Хара соберут образцы микробов с внешних поверхностей станции, чтобы изучить типы микробов, способных выжить в космическом вакууме. Для обоих астронавтов это будет первый выход в открытый космос. Во время второго выхода в открытый космос О'Хара и бортинженер НАСА Джасмин Могбели снимут неисправное оборудование радиосвязи и установят новое оборудование для солнечных батарей.

Помимо подготовки к выходу в открытый космос, экипаж также выполнял задачи по техническому обслуживанию. Жасмин Могбели проверила свой скафандр на коммуникационные возможности, а Сатоши Фурукава и Лорал О'Хара обновили компоненты цикла упражнений в лабораторном модуле Destiny. О'Хара, Николай Чуб и Олег Кононенко также проводили проверку слуха, а Кононенко и Константин Борисов обслуживали различную технику Роскосмоса в орбитальной лаборатории.

Международная космическая станция, запущенная в 1998 году, служит исследовательской лабораторией и космодромом для международного сотрудничества в освоении космоса. Он вращается вокруг Земли на высоте около 400 километров и представляет собой уникальную платформу для научных исследований, технологических разработок и освоения космоса человеком.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov.

– Европейское космическое агентство: https://www.esa.int

– Роскосмос: https://www.roscosmos.ru