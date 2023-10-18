Астронавты экспедиции 70 проводят исследования и робототехнику на Международной космической станции

Во вторник, 70 октября, у четырех астронавтов 17-й экспедиции на борту Международной космической станции (МКС) был легкий рабочий день. Во второй половине дня они сосредоточились на биологических исследованиях и робототехнике. Космонавты продолжили подготовку к предстоящему выходу в открытый космос и выполнили собственные исследовательские задачи.

Астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели вместе работали над кардиологическими исследованиями в рамках исследования CIPHER, цель которого - понять влияние долгосрочных космических полетов на психологическое и физиологическое состояние астронавтов. Они также выгрузили груз и утилизировали мусор внутри корабля снабжения Cygnus.

Командир Андреас Могенсен из Европейского космического агентства (ЕКА) провел эксперимент «Earthshine», используя цифровую камеру в куполе, чтобы сфотографировать Луну и запечатлеть солнечный свет, отраженный от Земли. Бортинженер Сатоши Фурукава испытал сферическую камеру робота в лабораторном модуле Кибо.

Выход в открытый космос, первоначально запланированный О'Хара и Могенсеном, был отложен до декабря. Тем временем два космонавта Роскосмоса готовятся к выходу в открытый космос, запланированному на 25 октября. Они будут выполнять задачи внешнего обслуживания в течение примерно шести часов 45 минут.

Весь вторник космонавты Роскосмоса проверяли системы жизнеобеспечения и связи своих скафандров. Они также провели исследование влияния невесомости на сердце и изучили усовершенствованные стратегии общения между международными экипажами и диспетчерами миссий.

Константин Борисов, бортинженер Роскосмоса, помогал в исследовании сердца, а затем тестировал работу европейской роботизированной руки, прикрепленной к научному модулю «Наука».

В дальнейшем НАСА планирует предстоящие мероприятия на МКС.