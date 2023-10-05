Подготовка к выходам в открытый космос и изучение микробов на Международной космической станции

Экипаж 70-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) занят подготовкой к паре предстоящих выходов в открытый космос для проведения научных экспериментов и выполнения задач по техническому обслуживанию. Астронавт НАСА Лорал О'Хара и астронавт ЕКА Андреас Могенсен отправятся в первый выход в открытый космос 12 октября. Во время этого выхода в открытый космос они соберут образцы микробов из определенных областей за пределами станции, чтобы изучить их способность выживать в суровых условиях космического пространства. .

Выход в открытый космос будет транслироваться по телевидению НАСА, предварительный брифинг запланирован на 1:8 по восточному времени в пятницу, 12 октября, а сам выход в открытый космос 8 октября начнется в 30:XNUMX. О'Хара и Могенсен готовились к выходу в открытый космос тестируют свои скафандры и отрабатывают общение с наземными диспетчерами. Им будут помогать коллеги-космонавты Жасмин Могбели и Сатоши Фурукава.

Тем временем бортинженеры Роскосмоса на борту МКС также заняты разнообразными задачами. Олег Кононенко участвует в исследовании, в ходе которого измеряются его реакции, когда он практикуется в стыковке космического корабля с компьютером, чтобы познакомить членов экипажа с пилотированием космического корабля. Константин Борисов фотографирует леса на Земле, чтобы отслеживать последствия природной и человеческой деятельности.

Помимо подготовки выхода в открытый космос и научных экспериментов, экипаж также выполняет задачи по техническому обслуживанию МКС. Они работают на беговой дорожке внутри служебного модуля «Звезда» и проводят различное обслуживание электроники и жизнеобеспечения на всем сегменте Роскосмоса космической станции.

Эта деятельность способствует продолжающимся исследованиям и исследованиям на МКС, углубляя наше понимание космоса и его влияния на жизнь человека и микробов.

источники:

– Определение Международной космической станции (МКС): НАСА.

– Определение НАСА: НАСА

– Определение EDT: НАСА

– Определение JAXA: JAXA

– Определение Роскосмоса: Роскосмос.