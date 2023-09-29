Космический корабль собрал образец с астероида Бенну и пролил свет на происхождение Земли

Недавняя миссия космического корабля НАСА OSIRIS-REx успешно извлекла камни и пыль с поверхности астероида Бенну, предоставив неоценимую информацию о формировании жизни на Земле. Считается, что образцы, собранные с Бенну, являются остатками ранних этапов развития нашей Солнечной системы и дают редкую возможность взглянуть на строительные блоки, которые в конечном итоге дали начало жизни, какой мы ее знаем.

Астероиды, подобные Бенну, считаются первозданными реликвиями, нетронутыми геологическими процессами, которые изменили ландшафт Земли за миллиарды лет. Изучая эти древние материалы, ученые надеются получить более глубокое понимание условий, которые преобладали во время формирования нашей планеты и возникновения жизни.

Космический корабль OSIRIS-REx, находящийся на орбите Бенну с 2018 года, использовал роботизированную руку для сбора образца. Во время деликатного маневра команда столкнулась с серьезными трудностями, поскольку поверхность Бенну оказалась намного более каменистой, чем ожидалось. Однако космический корабль успешно преодолел опасную местность и добыл значительное количество материала.

Собранный образец теперь безопасно хранится внутри капсулы космического корабля. В 2023 году OSIRIS-REx должен отправиться обратно на Землю, где ученые с нетерпением ждут его возвращения. По прибытии образец подвергнется тщательному анализу, что позволит исследователям получить ценную информацию о происхождении жизни на нашей планете.

Результаты этой миссии могут революционизировать наше понимание ранней истории Земли. Изучая химический состав и структуру образца Бенну, ученые смогут найти ключ к разгадке формирования органического вещества, доставки воды на Землю и процессов, которые способствовали развитию обитаемой среды.

Это знаковое достижение представляет собой еще одну важную веху в нашем стремлении к познанию Вселенной и нашего места в ней. Успешный сбор образцов с астероида Бенну приближает нас к разгадке тайны нашего происхождения и проливает свет на захватывающую историю возникновения жизни на Земле.

Определения:

– OSIRIS-REx: миссия космического корабля НАСА, направленная на изучение астероида Бенну и сбор образца для доставки на Землю.

– Бенну: астероид, открытый в 1999 году и выбранный в качестве цели миссии OSIRIS-REx из-за его научной важности.

источники:

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