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Наука

Утилизация спутников: растущая экологическая обеспокоенность в космосе

ByРоберт Эндрю

Октябрь 19, 2023
Утилизация спутников: растущая экологическая обеспокоенность в космосе

Спутники, срок эксплуатации которых истек, представляют собой дилемму для космических агентств. Текущие методы утилизации этих космических кораблей заключаются в том, чтобы оставить их на орбите, вывести на орбиты кладбища вдали от действующих спутников или направить обратно к Земле для входа в атмосферу. Однако недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Пердью и NOAA, показало, что возвращение в атмосферу не обходится без последствий.

Традиционно вход в атмосферу считался надежным методом вывода спутников на низкую околоземную орбиту (НОО). Поскольку в последние годы на НОО становится все больше спутников, этот метод утилизации становится все более популярным. Однако исследование, опубликованное в «Трудах Национальной академии наук», показывает, что вход в атмосферу приводит к загрязнению верхней части атмосферы Земли испаряющимися останками космических кораблей.

Исследовательская группа заметила изменение в составе ионных облаков, оставленных метеоритами, входящими в атмосферу. Они обнаружили, что изменение химического состава этих частиц потенциально связано с увеличением числа космических кораблей, возвращающихся в атмосферу. Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи прикрепили инструменты к самолетам и провели прямые измерения атмосферы примерно в 12 милях над Аляской и континентальной частью США.

Результаты исследования показали значительную концентрацию металлов в атмосфере, включая литий, алюминий, медь, свинец, магний и натрий, что тесно отслеживалось при входе спутника в атмосферу. Кроме того, исследователи также заметили, что 10% аэрозольных частиц, ответственных за защиту озонового слоя, содержат алюминий.

Хотя полное влияние этих результатов на окружающую среду и изменение климата до сих пор неясно, исследователи полагают, что они подчеркивают значительное влияние полетов человека в космос на планету. Понимание последствий увеличения концентрации металлов в атмосфере имеет решающее значение для оценки потенциальных рисков как для озонового слоя, так и для жизни на поверхности Земли. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы полностью понять последствия методов утилизации спутников для окружающей среды и определить, следует ли изучать альтернативные стратегии для смягчения загрязнения атмосферы Земли.

источники:
– Название: Методы утилизации спутников и их влияние на атмосферу Земли.
– Источник: Труды Национальной академии наук.
– Определение: Низкая околоземная орбита (НОО) – это область космоса в пределах примерно 2000 километров от поверхности Земли, где находится большинство спутников и Международная космическая станция.
– Определение: Вход в атмосферу – это процесс, при котором космический корабль или спутник входит в атмосферу Земли после завершения своей миссии или окончания срока службы.

By Роберт Эндрю

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