Индийская миссия Адитья-L1 продвигается к Солнцу-Земле L1

Космическое агентство Индии, Индийская организация космических исследований (ISRO), предоставило обновленную информацию о ходе миссии Aditya-L1. В настоящее время космический корабль находится на пути к точке L1 Солнце-Земля, где он будет выведен на гало-орбиту.

Чтобы гарантировать, что космический корабль останется на заданной траектории, 6 октября 2023 года был выполнен маневр коррекции траектории (TCM). Этот маневр был необходим для корректировки траектории космического корабля после маневра введения транслагранжевой точки 1 (TL1I), который занял место 19 сентября 2023 г.

TCM длился примерно 16 секунд и успешно выровнял космический корабль по намеченному пути к орбите Гало вокруг L1. Эта орбита позволит Адитье-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не мешая Земле.

ISRO подтвердила, что космический корабль находится в добром здравии, а бортовой магнитометр будет активирован в ближайшие дни. Магнитометр будет использоваться для изучения магнитного поля Солнца и его взаимодействия с Землей.

Миссия Aditya-L1 направлена ​​на изучение различных аспектов Солнца, включая его корону, солнечные выбросы и солнечные ветры. Понимание этих явлений имеет решающее значение для понимания космической погоды и ее влияния на Землю.

После успешной коррекции траектории и контроля состояния космического корабля миссия Адитья-L1 продвигается по плану. Данные, собранные этой миссией, будут способствовать нашему пониманию Солнца и его влияния на нашу планету.

источники:

ИОКИ