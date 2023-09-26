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Наука

Астрономия в Ирландии: богатое наследие и постоянный вклад

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
Астрономия в Ирландии: богатое наследие и постоянный вклад

Ирландия, возможно, не первая страна, которая приходит на ум, когда думают об астрономии, но ее вклад в историю космоса, исследования и астрономию значителен. От древних построек, построенных докельтскими жителями, до современных исследований в университетах, Ирландия имеет богатое наследие в этой области.

Интерес к астрономии в Ирландии насчитывает более пяти тысяч лет. Структуры, подобные тем, что были найдены в долине Бойн, были построены задолго до пирамид или даже Стоунхенджа. Одно из самых известных сооружений, Ньюгрейндж, известно своей способностью отмечать восход солнца в день зимнего солнцестояния. В течение нескольких дней, в самый короткий день в году, восход солнца светит сквозь короб на крыше и освещает главное помещение кургана. Точность, достигнутая при его строительстве более 5200 лет назад, поистине поразительна.

В викторианские времена Ирландия могла похвастаться самыми большими в мире телескопами-рефлекторами и рефракторами. Сегодня различные университеты Ирландии занимаются сложными современными астрономическими исследованиями. Ученые и инженеры Ирландии также участвуют в новаторских космических миссиях совместно с Европейским космическим агентством.

Во время Недели космоса, ежегодного фестиваля в Ирландии, который совпадает со Всемирной неделей космоса, отмечают звездочетов и их вклад в эту область. Энни Скотт Маундер — одна из таких личностей, которая будет удостоена чести. Родившийся в 1868 году Маундер был опытным астрономом, внесшим значительный вклад, несмотря на жестокую гендерную дискриминацию. Еще одна известная фигура — Агнес Мэри Клерк, которая верила в то, что астрономия должна быть доступна каждому.

Роб О'Салливан, национальный координатор Недели космоса в Ирландии, подчеркивает, что астрономия способна объединять людей. Ночное небо — это общее культурное наследие, не знающее границ. Когда люди смотрят на звезды, они также начинают лучше ценить Землю и необходимость заботиться о ней.

Действительно, вклад Ирландии в астрономию и бесчисленное множество других научных областей огромен и разнообразен. Интерес страны к астрономии продолжает процветать: университеты изучают Вселенную, а исследователи работают над новейшими космическими миссиями. Богатая история Ирландии и ее постоянный вклад делают ее важным игроком в глобальном поиске знаний о космосе.

источники:
иллюминация
– Роб О'Салливан, национальный координатор Недели космоса в Ирландии.

By Мамфо Брешиа

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