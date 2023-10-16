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Наука

Как космическая погода влияет на миграцию птиц

ByГабриэль Бота

Октябрь 16, 2023
Как космическая погода влияет на миграцию птиц

Миграция птиц всегда была захватывающим явлением, но недавние исследования проливают свет на проблемы, с которыми сталкиваются птицы, когда дело доходит до навигации. Точно так же, как люди стали полагаться на навигационные приложения, чтобы найти свой путь, птицы сталкиваются с собственными проблемами навигации из-за явлений космической погоды.

Было обнаружено, что явления космической погоды, такие как солнечные вспышки, нарушают миграцию многих видов птиц, в том числе усатых птиц, уток, гусей, лебедей, куликов и ржанок. Хотя люди не могут чувствовать магнитные поля Земли, птицы и некоторые другие животные развили органы, позволяющие их чувствовать. Птицы часто полагаются на эти внутренние компасы при миграции на большие расстояния, но когда космическая погода вмешивается в магнитные поля Земли, они дезориентируются и теряются.

Данные, собранные с доплеровских радиолокационных станций и магнитометров, показали, что во время этих явлений космической погоды количество мигрирующих птиц весной и осенью снижается на 9-17%. Птицы, летающие ночью, сталкиваются с особенно трудными навигационными проблемами, особенно в пасмурную осеннюю погоду, когда они не могут полагаться на свои ненадежные внутренние компасы.

Высокие геомагнитные возмущения не только сокращают общее количество мигрирующих птиц, но и заставляют их бесцельно дрейфовать по ветру. Было замечено, что сильные солнечные бури осенью приводят к тому, что птицы пролетают тысячи километров через Великие равнины США, прилагая лишь три четверти усилий для борьбы с боковым ветром, что приводит к частым случаям потери птиц.

Понимание влияния космической погоды на миграцию птиц имеет решающее значение для усилий по сохранению и управлению популяциями птиц. Принимая во внимание эти нарушения, вызванные космической погодой, исследователи могут работать над разработкой стратегий по смягчению негативных последствий и обеспечению успешной миграции видов птиц.

источники:
– Погода Skymet (приложение для Android | приложение для iOS)

By Габриэль Бота

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