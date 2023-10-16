Как космическая погода влияет на миграцию птиц

Миграция птиц всегда была захватывающим явлением, но недавние исследования проливают свет на проблемы, с которыми сталкиваются птицы, когда дело доходит до навигации. Точно так же, как люди стали полагаться на навигационные приложения, чтобы найти свой путь, птицы сталкиваются с собственными проблемами навигации из-за явлений космической погоды.

Было обнаружено, что явления космической погоды, такие как солнечные вспышки, нарушают миграцию многих видов птиц, в том числе усатых птиц, уток, гусей, лебедей, куликов и ржанок. Хотя люди не могут чувствовать магнитные поля Земли, птицы и некоторые другие животные развили органы, позволяющие их чувствовать. Птицы часто полагаются на эти внутренние компасы при миграции на большие расстояния, но когда космическая погода вмешивается в магнитные поля Земли, они дезориентируются и теряются.

Данные, собранные с доплеровских радиолокационных станций и магнитометров, показали, что во время этих явлений космической погоды количество мигрирующих птиц весной и осенью снижается на 9-17%. Птицы, летающие ночью, сталкиваются с особенно трудными навигационными проблемами, особенно в пасмурную осеннюю погоду, когда они не могут полагаться на свои ненадежные внутренние компасы.

Высокие геомагнитные возмущения не только сокращают общее количество мигрирующих птиц, но и заставляют их бесцельно дрейфовать по ветру. Было замечено, что сильные солнечные бури осенью приводят к тому, что птицы пролетают тысячи километров через Великие равнины США, прилагая лишь три четверти усилий для борьбы с боковым ветром, что приводит к частым случаям потери птиц.

Понимание влияния космической погоды на миграцию птиц имеет решающее значение для усилий по сохранению и управлению популяциями птиц. Принимая во внимание эти нарушения, вызванные космической погодой, исследователи могут работать над разработкой стратегий по смягчению негативных последствий и обеспечению успешной миграции видов птиц.

источники:

– Погода Skymet (приложение для Android | приложение для iOS)