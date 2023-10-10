Как нарушения космической погоды влияют на миграцию птиц

Птицы полагаются на магнитное поле Земли для навигации на большие расстояния во время миграций. Однако периодические нарушения магнитного поля планеты, вызванные солнечными вспышками и другими энергетическими всплесками, потенциально могут повлиять на надежность этих навигационных систем птиц.

Чтобы лучше понять это явление, исследователи из Мичиганского университета провели исследование, используя обширные наборы данных из сетей американских доплеровских метеорадиолокационных станций и наземных магнитометров. Эти устройства измеряют интенсивность местных магнитных полей и использовались для проверки возможной связи между геомагнитными возмущениями и нарушениями ночной миграции птиц.

Исследователи обнаружили значительное сокращение количества мигрирующих птиц (от 9% до 17%) во время суровых космических погодных явлений весной и осенью. Кроме того, птицы, которые решили мигрировать во время этих событий, по-видимому, испытывали больше трудностей с навигацией, особенно в пасмурную погоду осенью.

Эти результаты, опубликованные в Трудах Национальной академии наук, предоставляют корреляционные доказательства ранее неизвестных взаимосвязей между динамикой ночной миграции птиц и геомагнитными возмущениями. Исследователи подчеркивают, что решения животных, включая миграцию птиц, зависят от условий окружающей среды, которые люди могут не воспринимать, например, от геомагнитных возмущений. Более того, такое поведение может влиять на модели передвижения животных на уровне популяции.

В исследовании использовались данные радиолокационных станций NEXRAD и станций инвентарного магнитометра SuperMAG для анализа распределения геомагнитных возмущений. Используя три ближайшие и активные магнитометрические станции, окружающие каждую радиолокационную станцию, исследователи смогли интерполировать максимальное изменение магнитного поля в спокойных условиях каждый час.

Эти результаты проливают свет на влияние изменений космической погоды на миграцию птиц и подчеркивают важность понимания того, как условия окружающей среды влияют на поведение животных. Принимая во внимание такие факторы, как геомагнитные возмущения, исследователи могут получить более глубокое понимание закономерностей перемещения животных на уровне популяции.

источники:

– Гульсон-Кастильо и др. в PNAS, октябрь 2023 г. (URL-адрес не указан)