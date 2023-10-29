Новое понимание присутствия экзотических металлических частиц в атмосфере Земли

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сделали интригующее открытие о составе атмосферы Земли. Помимо ожидаемой метеорной космической пыли, они обнаружили неожиданно большое количество частиц, содержащих различные экзотические металлы. Исследователи полагают, что эти частицы происходят от спутников и отработавших ракетных ускорителей, которые испаряются при входе в атмосферу.

Открытие, опубликованное в Трудах Национальной академии наук 16 октября 2023 года, проливает новый свет на влияние входов космических аппаратов в стратосферу нашей планеты. Предыдущие исследования идентифицировали частицы серной кислоты как основной компонент стратосферы, но исследование NOAA показало, что около 10% этих частиц также содержат алюминий и редкие элементы, такие как ниобий и гафний. Эти элементы обычно содержатся в специальных сплавах, используемых в ракетах и ​​спутниках, что подтверждает их источник.

Чтобы собрать эти новаторские данные, ученые использовали высотный исследовательский самолет, оснащенный специально изготовленным прибором под названием «Анализ частиц с помощью лазерной спектрометрии» (PALMS). PALMS позволил им химически анализировать отдельные частицы в режиме реального времени, пока самолет находился в полете. Измерив размер, скорость и атомную массу каждой частицы, исследователи смогли идентифицировать широкий спектр металлов, присутствующих в стратосфере.

Это открытие поднимает актуальные вопросы о взаимодействии между этими частицами аэрокосмического мусора и другими аэрозолями в стратосфере. С увеличением числа спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту, доля стратосферных частиц серной кислоты, содержащих такие металлы, потенциально может вырасти до 50% и более. Кроме того, продолжаются попытки справиться с космическим мусором, направляя его в атмосферу для сжигания. Долгосрочные последствия появления этих новых металлов в стратосфере еще предстоит полностью понять.

Поскольку число спутников на орбите продолжает расти, крайне важно понять, как эти экзотические металлические частицы могут повлиять на атмосферу и климат Земли. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять потенциальные последствия и разработать стратегии по смягчению любых негативных последствий. Благодаря постоянным научным исследованиям и сотрудничеству мы можем получить ценную информацию о сложной динамике атмосферы нашей планеты и работать над устойчивым будущим.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Каковы источники экзотических металлических частиц, обнаруженных в стратосфере Земли?

Частицы, содержащие экзотические металлы, такие как алюминий, ниобий и гафний, происходят от спутников и отработанных ракетных ускорителей, которые испаряются при повторном входе в атмосферу Земли.

Вопрос: Как были идентифицированы металлические частицы?

Ученые использовали специально созданный прибор под названием «Анализ частиц с помощью лазерной спектрометрии» (PALMS) для точного анализа отдельных частиц в режиме реального времени, пока исследовательский самолет находился в полете. PALMS измеряет размер, скорость и атомную массу каждой частицы, что позволяет точно идентифицировать присутствующие металлические элементы.

Вопрос: Каково влияние этих металлических частиц на атмосферу Земли?

Присутствие этих частиц в стратосфере поднимает вопросы об их взаимодействии с другими аэрозолями и их потенциальном влиянии на озоновый слой. По мере увеличения количества спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту, доля частиц серной кислоты с металлическими ядрами потенциально может увеличиться, что потребует дальнейших исследований для понимания долгосрочных последствий.

Вопрос: Как мы можем смягчить потенциальное негативное воздействие этих металлических частиц?

Смягчение воздействия этих частиц требует постоянных научных исследований и сотрудничества. Понимая их поведение и потенциальные последствия, ученые могут разработать стратегии по минимизации любого неблагоприятного воздействия на атмосферу и климат Земли.