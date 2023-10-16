Воздействие космических аппаратов на стратосферу и возможные последствия

Недавние исследования показывают, что частые полеты космических кораблей и спутников существенно влияют на нетронутый слой земной атмосферы, известный как стратосфера. В исследовании, проведенном исследователями из Университета Пердью и Национального управления океанических и атмосферных исследований, использовались современные инструменты, прикрепленные к носовым обтекателям самолетов, для сбора проб воздуха на высоте более 11 миль над поверхностью Земли.

Исследователи обнаружили значительное количество металлов в форме аэрозолей, задерживающихся в атмосфере. Считается, что эти металлы возникают в результате растущего числа запусков и возвращений космических кораблей и спутников. Поразительно, но исследование показало, что такие металлы, как литий, алюминий, медь и свинец, образующиеся при входе в атмосферу космического корабля, превышают количество тех же металлов, происходящих из естественной космической пыли. Более того, около 10% значительных частиц серной кислоты, которые играют решающую роль в поддержании озонового слоя, содержат эти металлы космического корабля.

Последствия этого открытия вызывают беспокойство, особенно если учесть прогнозируемые будущие темпы освоения космоса. По оценкам, к 50,000 году на орбиту могут выйти до 2030 XNUMX дополнительных спутников. Это означает, что почти половина стратосферных частиц серной кислоты может содержать эти возвращающиеся металлы. Более широкие последствия этого загрязнения металлами для нашей атмосферы, озонового слоя и жизни на Земле до сих пор неясны, но являются предметом загадки и беспокойства.

Стратосфера — это важнейший слой атмосферы, в котором находится озоновый слой, защитный щит Земли от вредного ультрафиолетового излучения. Без озонового слоя жизнь на Земле оказалась бы под угрозой. Хотя в 1980-х годах озоновый слой когда-то находился под угрозой из-за хлорфторуглеродов, недавнее глобальное сотрудничество начало устранять ущерб.

Ученый Дэн Чикзо отметил, что состав «метеоритных частиц» в атмосфере претерпевает изменения, что связано с ростом количества искусственных космических кораблей. Запуски космических аппаратов стали более частыми из-за технологических достижений и смягчения правил, оставляя в атмосфере металлический след. Последствия загрязнения металлами до сих пор полностью не изучены.

Воздействие человеческой деятельности и космических полетов на планету может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. Понимание Земли и ее систем имеет решающее значение для решения этих проблем. Это исследование подчеркивает острую необходимость дальнейших исследований в этой области.

Источник: Труды Национальной академии наук.