Рост космического туризма для миллиардеров: взгляд на Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX

Индустрия космического туризма процветает, поскольку такие компании, как Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX, конкурируют за право предложить обычным гражданам возможность путешествовать в космос. По оценкам UBS, к 3 году рынок космического туризма достигнет рыночной стоимости в 2030 миллиарда долларов.

Virgin Galactic, возглавляемая британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном, недавно запустила свой третий туристический космический полет. Компания преодолела значительные неудачи, в том числе аварию в 2014 году, в результате которой погиб один из пилотов. Сам Брэнсон отправился в космос в июле 2021 года, всего за девять дней до Джеффа Безоса, основателя Blue Origin.

Компания Blue Origin, основанная Безосом, отправила Безоса и трех других пассажиров, включая 18-летнего Оливера Деймена, в космос в июле 2021 года. Дэмен выиграл свое место в полете с помощью лотереи билетов - шаг Blue Origin по развитию космического туризма. более доступен. Безос назвал этот день «лучшим днем ​​в жизни».

SpaceX, основанная Илоном Маском, применила другой подход, сосредоточившись на продвижении коммуникационного подразделения компании, а не на участии в пилотируемых космических полетах. Однако SpaceX запустила частные миссии, в том числе одну в сентябре 2021 года, в которой участвовали миллиардер Джаред Айзекман и трое других пассажиров. Это был первый частный рейс компании.

И SpaceX, и Virgin Galactic предлагают программы обучения для своих космических туристов. Эти программы менее строгие, чем программы для астронавтов НАСА, и включены в стоимость билета. Virgin Galactic также сотрудничает с НАСА в разработке программ обучения частных астронавтов.

Индустрия космического туризма привлекает как состоятельных людей, так и тех, кто выиграл билеты в лотереях или конкурсах. Высокая стоимость космических полетов, составляющая в настоящее время около полумиллиона долларов, не отпугнула энтузиастов со всего мира.

В заключение, космический туризм миллиардеров находится на подъеме: такие компании, как Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX, предлагают обычным гражданам возможность путешествовать в космос. Ожидается, что к 3 году рынок достигнет 2030 миллиардов долларов, и становится ясно, что увлечение освоением космоса выходит за рамки национального соперничества и теперь находится в руках миллиардеров и их космических компаний.

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