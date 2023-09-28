Космическое агентство Великобритании приглашает в Плимут тур «Пространство для всех»

Тур Космического агентства Великобритании «Космос для всех» направляется в Плимут, предлагая посетителям возможность узнать о роли космоса в повседневной жизни. Передвижное роуд-шоу включает в себя различные интерактивные экспонаты, такие как копия космической ракеты высотой 21 метр (72 фута) и гарнитуры виртуальной реальности, позволяющие увидеть запуск ракеты в Великобритании крупным планом.

Основная цель тура — вызвать интерес к карьерным возможностям, связанным с космосом, от инженерного дела до компьютерного программирования. Мэтт Арчер, директор по запускам Космического агентства Великобритании, подчеркивает разнообразие опыта и навыков, необходимых в британском космическом секторе. Демонстрируя этот сектор и его захватывающие карьерные пути, тур призван вдохновить следующее поколение доморощенных космических талантов.

Мероприятие пройдет на площади Пьяцца в Плимуте с четверга по понедельник, вход для всех участников бесплатный. Эта уникальная возможность позволяет людям исследовать чудеса космоса и получить представление о растущей британской космической программе.

Тур Космического агентства Великобритании «Космос для всех» служит образовательной платформой для привлечения общественности к достижениям и возможностям освоения космоса. Он служит напоминанием о том, что космос предназначен не только для астронавтов и ученых, но что он играет неотъемлемую роль в нашей повседневной жизни и предлагает огромные возможности для карьерного роста.

Эта инициатива согласуется с более широкой приверженностью Великобритании космическому сектору, поскольку страна стремится стать мировым лидером в этой области. Вдохновляя молодых людей и демонстрируя разнообразие ролей в отрасли, Космическое агентство Великобритании надеется воспитать необходимые таланты и опыт для формирования будущего космических исследований.

источники:

– Космическое агентство Великобритании

- BBC News Юго-Запад