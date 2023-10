Исследование показало, что геомагнитные бури влияют на способность перелетных птиц ориентироваться

By

Геомагнитные бури, возникающие в результате солнечных вспышек или выбросов корональной массы, могут влиять на магнитные поля Земли и оказывать неожиданное воздействие на перелетных птиц. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что перелетные птицы, как правило, остаются на земле во время суровых космических погодных явлений, а не летают, испытывая трудности с навигацией из-за нарушения магнитного поля Земли.

В исследовании, проведенном исследователями из Мичиганского университета, были проанализированы 23-летние данные о миграции птиц через Великие равнины, а также долгосрочные данные о явлениях космической погоды, полученные от доплеровских метеорологических радиолокационных станций и инструментов измерения магнетизма. Они обнаружили, что количество перелетных птиц, летающих во время геомагнитных бурь, уменьшилось на 9–17 процентов. Птицам, которые летали, также было трудно найти дорогу к месту назначения.

Птицы и другие животные используют магнитное поле Земли для ориентации и навигации, полагаясь на географические различия в наклоне и интенсивности магнитного поля. Хотя эта способность в основном изучалась у голубей и мелких певчих птиц, считается, что она присутствует у многих видов птиц.

Во время геомагнитных бурь птицы, мигрирующие ночью, сталкиваются с трудностями в навигации, поскольку они полагаются не только на магнитное поле, но и на небесные навигационные сигналы. Исследование предполагает, что птицы могут чаще теряться в определенных геомагнитных условиях. Также выяснилось, что птицы с большей вероятностью будут дрейфовать по ветру, а не прилагать усилия, чтобы лететь в определенном направлении во время штормов.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, в какой степени птицы теряются во время геомагнитных бурь и влияние дрейфа ветром на их общие модели миграции. Тем не менее, это исследование проливает свет на сложную взаимосвязь между явлениями космической погоды, магнитным полем Земли и поведением перелетных птиц.

