НАСА откладывает выходы в открытый космос из-за утечки охлаждающей жидкости на Международной космической станции

Инженерные группы НАСА и команды управления полетом в настоящее время изучают данные и видео, связанные с утечкой охлаждающей жидкости из резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» на Международной космической станции. В результате два выхода в открытый космос американского сегмента, запланированные на 12 и 20 октября, были отложены до дальнейшего уведомления. Основной радиатор модуля «Наука» работает нормально и обеспечивает полное охлаждение модуля без какого-либо влияния на работу экипажа и космической станции.

Резервный радиатор, в котором произошла утечка теплоносителя, был доставлен на космическую станцию ​​в 2010 году, а затем в апреле перенесен в модуль «Наука». Причина утечки в настоящее время выясняется, и обновленная информация будет предоставлена, как только появится дополнительная информация.

Тем временем экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает свою запланированную работу. Ранее в тот же день все семь членов экипажа взвесились с помощью специального устройства, измеряющего их массу в условиях микрогравитации. Несмотря на невесомость в космосе, предметы и люди все же имеют массу, и это измерение важно для различных научных экспериментов и операций.

Члены экипажа также начали подготовку к предстоящим выходам в открытый космос. Астронавты НАСА и Европейского космического агентства проведут выход в открытый космос, чтобы взять мазки с поверхностей станции и изучить выживание микробов в космическом пространстве. Им будут помогать коллеги-астронавты из НАСА и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Кроме того, два космонавта готовятся к выходу в открытый космос позднее в этом месяце, чтобы установить новое оборудование и развернуть наноспутники. Они провели день, изучая запланированные процедуры и расставляя компоненты и инструменты своего скафандра.

В ходе подготовки экипаж также проводил грузовые операции, доставляя припасы на космический грузовой корабль Cygnus, пришвартованный к модулю Unity, и обратно. Космический корабль Cygnus, прибывший на МКС в августе, после завершения своей миссии отправится в декабре.

Космонавт Константин Борисов сосредоточился на жизнеобеспечении и обслуживании электроники, включая мониторинг углекислого газа и подготовку детекторов радиации к предстоящему выходу в открытый космос.

Расследование утечки теплоносителя и перенос выходов в открытый космос демонстрируют приверженность НАСА обеспечению безопасности и функциональности Международной космической станции.

Источники: НАСА, Роскосмос.