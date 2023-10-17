Внешняя утечка на Международной космической станции побудила НАСА перенести выходы в открытый космос

НАСА было вынуждено изменить дату предстоящего выхода в открытый космос и отложить еще один из-за внешней утечки теплоносителя на Международной космической станции (МКС). Утечка произошла из резервного радиатора, прикрепленного к российскому модулю «Наука». Хотя охлаждающая жидкость не токсична и не опасна для экипажа, НАСА принимает меры предосторожности, чтобы предотвратить ее попадание во внутренние системы и разрушение оборудования с течением времени.

В результате сложившейся ситуации выход в открытый космос, запланированный на четверг, 19 октября, перенесен на более поздний срок. Задачи, запланированные для выхода в открытый космос, не срочны и не повлияют на работу МКС. Второй выход в открытый космос, первоначально запланированный на понедельник, 30 октября, пройдет по графику. Это будет первая в истории экскурсия за пределы станции астронавтов НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели. Во время выхода в открытый космос они снимут неисправный электронный блок и заменят узел подшипника поворотного механизма на поворотном соединении Solar Alpha поворотной фермы левой фермы, что позволит солнечным батареям космической станции отслеживать солнце.

Между тем, в еще одном выходе в открытый космос, который в настоящее время ожидает переноса, примут участие О'Хара и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен. В их задачу входит сбор образцов снаружи станции для определения существования микроорганизмов. Они также заменят камеру высокого разрешения и проведут техническое обслуживание в рамках подготовки к будущим выходам в открытый космос.

Это не первый инцидент, влияющий на работу МКС из-за утечки теплоносителя. В декабре прошлого года у космического корабля «Союз» произошла утечка охлаждающей жидкости после удара небольшого метеорита, в результате чего пребывание астронавта НАСА и двух российских космонавтов было продлено на шесть месяцев. Причина недавней протечки радиатора модуля «Наука» пока неизвестна.

Источник: НАСА

Определения:

– Международная космическая станция (МКС): обитаемая космическая станция на низкой околоземной орбите. Он служит лабораторией, где экипажи проводят научные исследования и проводят эксперименты.

– Охлаждающая жидкость: жидкость или газ, используемые для регулирования температуры в механических системах, таких как система охлаждения МКС.

– Выход в открытый космос: деятельность, выполняемая астронавтами за пределами своего космического корабля в космосе.

– Радиатор: устройство, передающее тепло от одной среды к другой, обычно устанавливаемое в системах, генерирующих избыточное тепло.

– Подшипниковый узел поворотного механизма: механизм, обеспечивающий плавное вращение и движение в определенных системах соединений. В данном случае это обеспечивает вращение солнечных батарей МКС.