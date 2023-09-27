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Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после длительного пребывания в космосе

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после длительного пребывания в космосе

Астронавт НАСА и двое российских космонавтов вернулись на Землю после более чем года пребывания в космосе. Американский астронавт Фрэнк Рубио установил новый рекорд самого продолжительного космического полета США в результате длительного пребывания. Трио приземлилось в отдаленном районе Казахстана на капсуле «Союз», которую срочно отправили на замену. Их первоначальный корабль столкнулся с космическим мусором и потерял всю охлаждающую жидкость во время стыковки с Международной космической станцией.

Первоначально запланированная как 180-дневная миссия, их пребывание было продлено до 371 дня. Это означает, что Рубио провел в космосе более чем на две недели дольше, чем Марк Ванде Хей, который ранее был рекордсменом НАСА по продолжительности одного космического полета. Однако Россия по-прежнему удерживает мировой рекорд по продолжительности космического полета, установленный в середине 1990-х годов и составивший 437 дней.

Капсула «Союз», которая доставила Рубио и космонавтов, была заменой, запущенной в феврале. Считается, что их первоначальная капсула была повреждена космическим мусором, что привело к отказу системы охлаждения. Это создавало риск опасного перегрева как для капсулы, так и для ее пассажиров. В результате пустую капсулу вернули на Землю, пока экипаж ждал запуска новой капсулы «Союз». Замена экипажу наконец прибыла почти две недели назад.

Рубио отметил, что психологический аспект столь длительного пребывания в космосе оказался сложнее, чем он ожидал. Во время своей миссии он пропустил важные семейные вехи. Тем не менее, он может какое-то время удерживать свой новый рекорд, поскольку НАСА в настоящее время не планирует проводить больше годичных космических миссий.

<p-Sources: The Associated Press

By Габриэль Бота

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