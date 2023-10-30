НАСА недавно опубликовало захватывающее изображение Юпитера, которое привело в замешательство как астрономов, так и энтузиастов. Фотография, сделанная 7 сентября во время 54-го пролета космического корабля «Юнона», демонстрирует загадочное «лицо» гигантской планеты, скрывающееся на ее поверхности. На этом необычном изображении запечатлена область, известная как Джет N7 в дальних северных регионах Юпитера, с турбулентными облаками и штормами вдоль терминатора.

Отчетливые клубящиеся облака Юпитера легко поддаются парейдолии, психологическому феномену, при котором человеческий разум воспринимает узнаваемые формы, такие как лица, в случайных узорах. Гражданский учёный Владимир Тарасов мастерски создал это захватывающее изображение, используя данные RAW с инструмента JunoCam, предлагая уникальный взгляд на одну из самых интригующих загадок нашей Солнечной системы.

Жуткую фотографию, намеренно выпущенную НАСА за несколько дней до Хэллоуина 25 октября, сравнивали с кубистским искусством Пабло Пикассо. В своем сообщении в Твиттере НАСА заявило: «Вращающиеся облака Юпитера, похоже, образуют нахмуренное человеческое лицо. Половина изображения находится в темноте на ночной стороне планеты, из-за чего лицо выглядит так, как будто оно выглядывает из-за двери».

Мнения наблюдателей относительно личности загадочного лица различаются: некоторые сравнивают его со Сквидвардом из «Губки Боба Квадратные Штаны», в то время как другие воспринимают его как сильно татуированного человека. Независимо от интерпретаций, это поразительное открытие предоставило ученым возможность глубже погрузиться в интригующую динамику атмосферы Юпитера.

Вращающиеся облака на Юпитере, ответственные за жуткое лицо, возникают из-за турбулентных погодных систем планеты. Мощные штормы порождают реактивные ветры, которые, в свою очередь, создают циклоны и антициклоны. Примечательно, что недавние открытия космического телескопа Джеймса Уэбба выявили высокоскоростное реактивное течение в нижней стратосфере Юпитера, расположенное примерно на высоте 25 миль над облаками планеты и охватывающее более 3,000 миль со скоростью ветра, превышающей 320 миль в час.

Юпитер остается увлекательной небесной загадкой, и каждое открытие дает возможность взглянуть на завораживающую сложность этого газового гиганта. Пока ученые продолжают разгадывать тайны нашей Солнечной системы, зловещее «лицо» Юпитера служит напоминанием о том, что на просторах космоса еще многое предстоит изучить и понять.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает парейдолия?

Парейдолия — это психологический феномен, при котором человеческий разум воспринимает знакомые узоры или формы, например лица, в случайных или неоднозначных стимулах.

Что такое струйные течения?

Реактивные потоки относятся к быстрым, узким воздушным потокам, встречающимся в атмосфере Земли. На Юпитере подобные реактивные течения генерируются мощными штормами, создавая циклоны и антициклоны в турбулентных погодных системах планеты.

Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба?

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) — это крупная космическая обсерватория, которую НАСА запустит в 2021 году. Ее основная цель — наблюдать астрономические объекты и явления, предоставляя ценную информацию о формировании и эволюции Вселенной.

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Оригинальный факт из оригинальной статьи: НАСА опубликовало изображение Юпитера с жутким «лицом» на поверхности как раз к Хэллоуину.