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Потрясающее изображение взаимодействующих галактик: Arp 142

ByГабриэль Бота

Октябрь 8, 2023
Потрясающее изображение взаимодействующих галактик: Arp 142

Arp 142, пара взаимодействующих галактик, была запечатлена в июне 2013 года и расположена на расстоянии 326 миллионов световых лет от нас в созвездии Гидры. Изображение, недавно продемонстрированное Европейским космическим агентством, представляет собой иллюзию птичьей фигуры, охраняющей яйцо, заставляя зрителей гадать, напоминает ли она колибри, пингвина или хитрую морскую свинью, выползающую на пляж.

Этот невероятный образ парейдолии, склонности людей видеть знакомые объекты или закономерности в несвязанных объектах, создан гравитационным взаимодействием между двумя галактиками. Две галактики называются NGC 2936 и NGC 2937, причем NGC 2936 — стандартная спиральная галактика, а NGC 2937 — небольшая эллиптическая галактика.

Когда две галактики подходят слишком близко друг к другу, их гравитация начинает искажаться и влиять друг на друга. В одних случаях галактики сливаются, а в других разрывают друг друга. Более крупная спиральная галактика, NGC 2936, демонстрирует остатки своего яркого ядра, напоминающего «глаз» в иллюзии птицы. Однако ее спиральные рукава теперь превратились в искривленные полосы синего и красного цвета внутри тела птицы.

Это изображение снова привлекло внимание, когда ученые используют космический телескоп Хаббл для каталогизации пекулярных галактик. Arp 142 была добавлена ​​в каталог пекулярных галактик, наблюдаемых с помощью усовершенствованной камеры для обзоров Хаббла, как часть Атласа пекулярных галактик. Первоначально опубликованный в 1966 году американским астрономом Халтоном Арпом, этот каталог состоит из взаимодействующих и сливающихся галактик.

Изображение Arp 142 было получено с помощью комбинации видимого и инфракрасного света широкоугольной камерой Хаббла 3. Эта камера была установлена ​​в 2009 году во время последней миссии по обслуживанию космического корабля «Атлантис», и с тех пор космический телескоп Хаббла не посещался. .

Источники: ЕКА, НАСА.

By Габриэль Бота

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