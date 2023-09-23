Космический корабль Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством в сотрудничестве с НАСА, сделал снимки солнечной короны, самой горячей внешней атмосферы Солнца. Корона долгое время была загадкой для ученых из-за ее экстремальной температуры, которая в 150 раз выше, чем на поверхности Солнца. Корона также ответственна за производство солнечного ветра — заряженных частиц, которые могут оказать существенное влияние на спутники и электросети.

Устройство формирования изображения экстремального ультрафиолета (EUI) Solar Orbiter смогло получить изображения короны, используя небольшую модификацию инструмента. Инженер добавил «большой палец» к затвору камеры, который позволял снимать корону, блокируя при этом блики от поверхности Солнца. Эта простая модификация позволила ученым глубже взглянуть на эту область солнечной атмосферы, которая редко исследовалась.

Захваченные изображения короны представляют собой совокупность данных с двух космических аппаратов. Изображение солнечного диска было получено космическим кораблем НАСА STEREO, а ультрафиолетовое изображение короны было получено EUI Solar Orbiter. Объединив эти изображения, ученые теперь лучше понимают корону и ее связь с производством солнечного ветра.

Solar Orbiter, запущенный в феврале 2020 года, оснащен шестью ультрафиолетовыми телескопами, которые обеспечивают первые наблюдения в непосредственной близости от Солнца. Эти наблюдения помогут ученым разгадать тайны короны и лучше понять динамику нашей ближайшей звезды.

Захваченные изображения могут открыть новое понимание физики и магнитных структур короны. Ученые надеются, что эти изображения предоставят ценную информацию, которую можно будет использовать для лучшего понимания и прогнозирования солнечной активности, что в конечном итоге приведет к более эффективным мерам по защите спутников и электросетей от воздействия солнечного ветра.

источники:

– Исходная статья: (без URL)

– НАСА: Солнечный орбитальный аппарат (без URL-адреса)

– Европейское космическое агентство: Solar Orbiter (без URL)