Космическое столкновение Arp 107: захватывающее изображение, полученное космическим телескопом Хаббл

Arp 107, пара галактик, находящихся в процессе столкновения, была запечатлена космическим телескопом Хаббл 18 сентября 2023 года. Это изображение, расположенное на расстоянии 465 миллионов световых лет в созвездии Малого Льва, демонстрирует захватывающую встречу двух галактик разных типов.

На изображении слева видна большая галактика с одним спиральным рукавом, исходящим из ее ядра. Пыль и газ внутри этой галактики светятся повсюду, создавая завораживающее космическое зрелище. Напротив, меньшая галактика справа, похоже, состоит в основном из яркого ядра. Эти своеобразные галактики соединяет хрупкий мост из пыли и газа.

Более крупная галактика принадлежит к категории, известной как сейфертовские галактики. Это спиральные галактики с исключительно ярким активным галактическим ядром, питаемым сверхмассивной черной дырой. Сейфертовские галактики, подобные этой, с их уникальными характеристиками составляют примерно одну десятую часть всех известных галактик.

Взаимодействующие и сливающиеся галактики, такие как Arp 107, были впервые идентифицированы и задокументированы известным американским астрономом Халтоном Арпом. В 1966 году он опубликовал свой «Атлас пекулярных галактик», внеся значительный вклад в наше понимание этих небесных явлений. В последние годы космический телескоп «Хаббл» использовал свою усовершенствованную камеру для исследований для наблюдения и изучения различных пекулярных галактик, включая Арп-Мадор 417-391 и удивительную галактическую тройку Арп 248.

Наблюдение Arp 107 и подобных галактик затруднено из-за их видимости. Даже когда Малый Лев находится высоко в небе весной в Северном полушарии, эти галактики остаются неуловимыми. Однако альтернативный опыт можно получить, направив телескоп на M51, широко известную как галактика Водоворот. Расположенная между Алькаидом, конечной звездой ручки Большой Медведицы, и Кор Кароли в созвездии Гончих Псов, галактика Водоворот представляет собой одну большую спиральную галактику, взаимодействующую с соседней карликовой галактикой. Несмотря на расстояние в 27 миллионов световых лет от Млечного Пути, они предлагают яркое и доступное наблюдение для телескопов разных размеров.

источники:

- НАСА

– Космический телескоп Хаббл