Туманность Душа: захватывающее зрелище в ночном небе

Туманность Душа, также известная как Вестерхаут 5 или IC 1848, представляет собой замечательный небесный объект, расположенный примерно в 7,000 световых годах от Земли в созвездии Кассиопеи. Оно находится в спиральном рукаве Персея галактики Млечный Путь и недавно привлекло внимание астрономов своей потрясающей красотой.

Новое изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл», опубликованное в конце сентября, показывает темную структуру в форме головастика, расположенную на фоне ярко-красного моря. Это море на самом деле представляет собой туманность, огромное облако пыли и газа в космосе. Если быть точнее, то это эмиссионная туманность, представляющая собой диффузное облако электрически заряженного газа, излучающее собственный свет. Туманность Душа кажется красной, потому что она излучает свет H-альфа в результате того, что атомы водорода выделяют свет, поскольку их электроны становятся менее энергичными.

Изображение продемонстрировало наличие испаряющейся газовой глобулы (EGG) внутри туманности. Яйца — это плотные карманы молекулярного водорода, обнаруженные в регионах формирования звезд. Подобно высиживанию яиц, яйцеклетки могут разрушиться под собственным весом и дать рождение молодым звездам. Однако ЯЙЦО в Туманности Души выделяется среди других. Известная как глобула 2008 KAG13 и J025838.6+604259, она представляет собой отдельное свободно плавающее яйцо с отчетливой формой «голова-хвост». Эта уникальная особенность делает его интригующим предметом изучения.

В отличие от других EGG, связанных внутри туманности, frEGG (как его ласково называют) действует как кокон, защищающий молодые звезды от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения, испускаемого близлежащими звездами. Плотный газ внутри frEGG и EGG обеспечивает питательную среду для формирования зарождающихся звезд. Этот исключительный frEGG бросает вызов нашему пониманию звездообразования и открывает прекрасную возможность для дальнейших исследований.

Туманность Душа, часть более крупной туманности Сердце и Душа (IC 1805), является популярным местом для астрономов, особенно зимой в Северном полушарии. Наблюдение за этой областью звездообразования в телескоп позволяет нам восхищаться чудесами Вселенной и оценить сложные процессы, которые формируют наше космическое окружение.

источники:

- НАСА

– Сайт Хаббла