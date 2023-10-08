Телескоп Хаббл НАСА запечатлел расширяющиеся остатки взорвавшейся звезды

Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал потрясающие снимки остатков звезды, взорвавшейся 20,000 120 лет назад. Туманность, известная как Петля Лебедя, имеет форму пузыря диаметром около 2,600 световых лет и расположена примерно в XNUMX световых годах от нас. Увеличив небольшой участок переднего края туманности, астрономы смогли наблюдать ударную волну, вызванную взрывом сверхновой, врезающейся в окружающий межзвездный материал.

Используя изображения, сделанные в период с 2001 по 2020 год, исследователи смогли измерить расширение ударной волны и определить ее скорость. Они обнаружили, что ударная волна двигалась с постоянной скоростью, без замедления, в течение последних двух десятилетий. Ударная волна, достигающая скорости более полумиллиона миль в час, достаточно быстра, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны менее чем за полчаса.

Этот «фильм», собранный из изображений Хаббла, позволяет крупным планом увидеть, как остатки взорвавшейся звезды продолжают сталкиваться с межзвездным пространством. На изображениях видна рябь светящихся нитей водорода и ионизированного кислорода, вызванная различиями в плотности межзвездной среды. Эти нити со временем сохраняют свою форму, при этом выглядят как скрученные световые ленты.

Петля Лебедя, открытая в 1784 году Уильямом Гершелем, демонстрирует необычные структуры и закономерности при наблюдении с помощью космического телескопа Хаббл. Подробные изображения телескопа дают ценную информацию о различиях в плотности и турбулентности, с которыми сталкивается ударная волна сверхновой, когда она движется в космосе.

Это исследование подчеркивает возможности космического телескопа «Хаббл», позволяющего ученым изучать и понимать динамику космических явлений с поразительной ясностью и точностью.

Источники: НАСА, ЕКА.