Растущий потенциал космической добычи полезных ископаемых: взгляд в будущее

Поскольку космические агентства и частные компании продолжают изучать возможности космической добычи, экономисты сейчас рассматривают потенциальный рост и проблемы этой развивающейся отрасли. Учитывая спрос на важнейшие металлы, используемые в различных экологически чистых энергетических технологиях, таких как электроника, солнечные панели, ветряные турбины и компоненты электромобилей, космическая добыча может стать значительным вкладом в производство этих ценных ресурсов.

Недавнее исследование, проведенное Яном Ланге из Горной школы Колорадо в сотрудничестве с исследователем Международного валютного фонда, углубляется в моделирование роста космической добычи по сравнению с традиционной добычей полезных ископаемых на Земле. Исследование прогнозирует, что в течение следующих 30–40 лет производство некоторых металлов из космоса может превзойти производство на Земле. Например, металлические астероиды содержат в тысячу раз больше никеля, чем земная кора, а также значительные концентрации кобальта, железа, платины и других металлов.

Снижение стоимости космических запусков благодаря многоразовым ракетам, разработанным такими компаниями, как SpaceX и Rocket Lab, сделало космическую добычу более осуществимой. Такое снижение затрат на запуск в сочетании с обилием ценных металлов на астероидах представляет собой уникальную возможность для отрасли. Добыча этих ресурсов также потенциально могла бы избежать социальных и экологических издержек, связанных с добычей полезных ископаемых, таких как детский труд, нарушения прав человека, вырубка лесов и загрязнение источников воды.

Однако есть еще проблемы, которые необходимо преодолеть. Современные методы нефтепереработки в значительной степени зависят от гравитации, что затрудняет извлечение металлов в условиях микрогравитации. Более того, в настоящее время не существует правовой базы для регулирования деятельности по добыче полезных ископаемых в космосе, что вызывает обеспокоенность по поводу воздействия на окружающую среду и устойчивости ресурсов. Специалисты по космической этике выступают за ответственную практику, гарантируя, что астероиды не будут уничтожены во время добычи полезных ископаемых и что ресурсы останутся на благо будущих поколений.

Хотя космическая добыча может столкнуться с собственными экологическими проблемами, ее потенциал по добыче критически важных металлов, не нанося вреда экосистемам и не полагаясь на неэтичные методы добычи полезных ископаемых на Земле, обнадеживает. По мере развития технологий и роста отрасли будет крайне важно установить правила и рамки для управления операциями по добыче полезных ископаемых в космосе и обеспечить ответственную добычу ресурсов в космосе.

источники:

– Информация об исходной статье

– Исследование Яна Ланге и Алехандро Вернера – «Горное дело в космосе» (опубликовано в журнале Resource and Energy Economics)