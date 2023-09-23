Плотный график работы экипажа 69-й экспедиции на Международной космической станции

Члены экипажа 69-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) провели продуктивный день 22 сентября. Они занимались различными задачами, включая космическое садоводство, исследования, подготовку костюмов и подготовку к спуску. Эти мероприятия продемонстрировали дух сотрудничества космических миссий.

Астронавт НАСА Жасмин Могбели начала свой день с орбитальной сантехники и обслуживания стеллажей EXPRESS, которые используются для хранения исследовательских экспериментов. Затем она продолжила работу по содержанию станции и осмотрела купол станции, или «окно в мир».

К Могбели присоединились астронавт ЕКА Андреас Могенсен и бортинженер JAXA Сатоши Фурукава для проверки зрения. Ранее Фурукава проводил исследования твердого сгорания в лабораторном модуле Кибо, целью которых является повышение топливной эффективности и пожарной безопасности как в космосе, так и на Земле.

Другой астронавт НАСА, Лорал О'Хара, вместе с Могенсеном и астронавтом НАСА Фрэнком Рубио работали над обслуживанием скафандра. Они заменили батареи и установили удерживающие ремни и фонари на шлеме в рамках подготовки к предстоящим выходам США в открытый космос в октябре.

Космическое садоводство также было на повестке дня: Могенсен собрал последний урожай растений Arabidopsis в рамках исследования Plant Habitat-03. Этот эксперимент направлен на то, чтобы понять, как адаптация растений в условиях микрогравитации может передаться будущим поколениям.

В целом плотный график экипажа 69-й экспедиции демонстрирует их приверженность научным исследованиям и подготовке миссии. МКС продолжает служить ценной платформой для международного сотрудничества в освоении космоса.

источники:

– Международная космическая станция (МКС) – НАСА

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

– Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

– Роскосмос – Российское космическое агентство