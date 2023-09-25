Астрономическое достижение: капсула НАСА доставила на Землю самый крупный в истории образец астероида

Космическая капсула НАСА с самым большим образцом почвы, когда-либо собранным с астероида, успешно вернулась на Землю. Капсула, выпущенная с космического корабля-робота OSIRIS-REx, приземлилась в пустыне штата Юта, доставив ученым небесный образец. Эта веха знаменует собой кульминацию шестилетней совместной миссии НАСА и Университета Аризоны. Это всего лишь третий раз в истории, когда образец астероида возвращается на Землю для анализа, и этот образец является самым большим.

Образец был взят с астероида Бенну, богатого углеродом «околоземного объекта», который проходит относительно близко к нашей планете каждые шесть лет. Бенну представляет большой интерес для ученых, поскольку является реликтом ранней Солнечной системы и содержит ценные подсказки о происхождении и развитии скалистых планет, таких как Земля. Считается, что астероиды вроде Бенну могут даже содержать органические молекулы, необходимые для возникновения жизни.

Космический корабль OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года и достиг Бенну в 2018 году. Проведя почти два года на орбите астероида, космический корабль успешно собрал образец рыхлого поверхностного материала в октябре 2020 года. Затем он отправился в путешествие длиной 1.2 миллиарда миль обратно. до Земли, включая две орбиты вокруг Солнца.

Во время возвращения в атмосферу Земли капсула подверглась сильному нагреву, температура которого достигала 2800 градусов по Цельсию. Однако его благополучно замедлили на парашютах и ​​без происшествий приземлили в пустыне штата Юта. Команда восстановления стояла рядом, чтобы гарантировать целостность капсулы и материала астероида внутри. Образец, вес которого оценивается примерно в 250 граммов, будет тщательно исследован и разделен на более мелкие экземпляры для дальнейшего анализа учеными со всего мира.

Успех этой миссии открывает захватывающие возможности для будущих исследований астероидов. Ожидается, что оставшаяся часть космического корабля OSIRIS-REx продолжит свою миссию и исследует еще один околоземный астероид под названием Апофис. Это продолжающееся исследование значительно расширит наше понимание Солнечной системы и ее ранней истории.

источники:

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