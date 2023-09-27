Американский астронавт и российские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии

Американский астронавт Фрэнк Рубио вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным начали обратный путь на Землю с Международной космической станции (МКС). Корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС немного раньше запланированного срока и, как ожидается, приземлится в Казахстане.

Первоначально экипаж должен был вернуться на Землю шесть месяцев назад, но в их первоначальном космическом корабле произошла утечка. В результате был отправлен новый космический корабль, продливший их миссию на орбите до 371 дня.

Во время этой расширенной миссии Рубио, который совершает свое первое космическое путешествие, побил рекорд самого продолжительного непрерывного космического полета американца. 11 сентября он превзошел предыдущий рекорд НАСА в 355 дней подряд в космосе, установленный американским астронавтом в отставке Марком Ванде Хеем. Рубио также стал первым американцем, проведшим целый год в космосе.

Однако, несмотря на свои достижения, Рубио и его российские коллеги еще далеки от того, чтобы побить российский рекорд. Валерию Полякову принадлежит мировой рекорд по самому продолжительному космическому путешествию, проведя на борту космической станции "Мир" 437 дней и 18 часов с января 1994 года по март 1995 года. К сожалению, Поляков скончался в сентябре прошлого года в возрасте 80 лет.

Ожидается, что космический корабль «Союз МС-23» приземлится в луговой степи Казахстана, примерно в 148 км к юго-востоку от города Жезказган. После входа в атмосферу Земли космический корабль раскроет парашют, чтобы помочь ему спуститься.

источники:

- Reuters

- НАСА