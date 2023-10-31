Новое исследование предполагает потенциал воспроизводства млекопитающих в космосе

В ходе новаторского исследования исследователи из Центра передовой биотехнологии Университета Яманаси и Японского аэрокосмического агентства (JAXA) успешно вырастили мышиные эмбрионы в космосе на Международной космической станции (МКС). Эмбрионы нормально развивались в условиях микрогравитации, что указывает на то, что размножение в космосе может быть возможным и для людей. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале iScience.

С помощью ракеты замороженные эмбрионы мышей были отправлены на МКС в августе 2021 года. Попав в космос, эмбрионы разморозили с помощью специального устройства и позволили расти на космической станции в течение четырех дней. Примечательно, что эти эмбрионы превратились в бластоцисты — ранние клетки, которые в конечном итоге развиваются в плод и плаценту.

Отсутствие гравитации в космосе не оказало существенного влияния на нормальное развитие этих эмбрионов. Исследователи проанализировали ДНК и гены эмбрионов и не обнаружили существенных изменений по сравнению с эмбрионами, развитыми на Земле. Это говорит о том, что уникальные условия космоса не мешают ранним стадиям развития млекопитающих.

Хотя это исследование является важным шагом вперед, необходимы дальнейшие эксперименты для подтверждения жизнеспособности размножения в космосе. Следующий этап этого исследования включает трансплантацию бластоцист, развившихся в условиях микрогравитации, мышам, чтобы определить, смогут ли они родить.

Последствия этого исследования имеют важное значение для будущих исследований космоса и потенциальных миссий по колонизации. Поскольку программа НАСА «Артемида» направлена ​​на отправку людей обратно на Луну и, в конечном итоге, на Марс, понимание того, как может происходить размножение в космосе, имеет решающее значение для долгосрочного космического проживания.

Это исследование открывает новые возможности для колонизации космоса человеком и поддерживает идею о том, что люди потенциально могут создать процветающие сообщества за пределами Земли. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять влияние длительного воздействия микрогравитации на общее состояние здоровья потомков, рожденных в космосе.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каковы были основные выводы исследования?

Ответ: Ключевым выводом исследования было то, что мышиные эмбрионы нормально развивались в условиях микрогравитации на Международной космической станции.

Вопрос: Что такое бластоцисты и почему они важны в этом исследовании?

Ответ: Бластоцисты — это ранние клетки, которые развиваются в плод и плаценту. В данном исследовании развитие бластоцист в условиях микрогравитации показывает, что раннее развитие млекопитающих может происходить в космосе.

Вопрос: Какие организации проводили исследование?

Ответ: Исследование провели исследователи из Центра передовых биотехнологий Университета Яманаси и Японского аэрокосмического агентства (JAXA).

Вопрос: Каковы последствия этих исследований для будущего освоения и колонизации космоса?

Ответ: Это исследование предполагает возможность размножения млекопитающих в космосе, что имеет решающее значение для долгосрочного космического проживания и колонизирующих миссий на Луну и Марс.

Вопрос: Какие еще эксперименты необходимы для подтверждения возможности размножения в космосе?

Ответ: Дальнейшие эксперименты включают трансплантацию бластоцист, развившихся в условиях микрогравитации, мышам, чтобы определить, смогут ли они родить. Это подтвердит, полностью ли жизнеспособно размножение в космосе.