Идентификация маломассивного АЯГ широкой линии в ранней Вселенной

Сверхмассивные черные дыры (СМЧД) — обычное явление в центрах массивных галактик. Однако происхождение этих массивных черных дыр в ранней Вселенной остается загадкой. Одна из теорий предполагает, что сверхмассивные черные дыры выросли из более мелких предшественников путем накопления массы через свои аккреционные диски. Эти меньшие черные дыры, известные как «семена», имеют массу от 100 до более чем 100,000 XNUMX раз больше массы Солнца. Но, наблюдая самые ранние сверхмассивные черные дыры, исследователи обнаружили массы, примерно в миллиард раз превышающие массу Солнца. Эти наблюдения смещены в сторону наиболее ярких квазаров, так как же нам найти более тусклые квазары и черные дыры с меньшей массой, которые могут существовать в ранней Вселенной?

Чтобы решить эту проблему, исследователи обращаются к космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST). Используя чувствительность JWST в ближнем инфракрасном диапазоне, недавнее исследование выявило два активных ядра галактики (AGN) с красным смещением z>5, примерно через миллиард лет после Большого взрыва. Эти АЯГ, известные как CEERS 2782 и CEERS 746, были идентифицированы с помощью спектроскопии NIRSpec в рамках программы Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Изучая спектры этих АЯГ, исследователи смогли проанализировать важные эмиссионные линии и определить, что оба объекта представляют собой АЯГ с широкой линией. Авторы использовали диаграммы соотношения линий, чтобы отличить АЯГ от галактик, образующих звезды. Однако эти диаграммы не смогли окончательно классифицировать CEERS 2782 и CEERS 746 из-за их высокого красного смещения и низкой металличности. Кроме того, авторы рассчитали массу сверхмассивных черных дыр в центре этих АЯГ, используя эмиссионную линию Ha. Затемнение из-за газа и пыли может повлиять на эти измерения, потенциально недооценивая массу черной дыры.

Открытие CEERS 2782 и CEERS 746 помогает преодолеть разрыв между наблюдениями местного АЯГ и квазаров с большим красным смещением. Эти слабые АЯГ с большим красным смещением дают ценную информацию о ранней Вселенной и формировании сверхмассивных черных дыр. Поскольку космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает открывать новые скрытые монстры в космосе, мы можем вскоре разгадать тайны происхождения этих массивных небесных объектов.

источники:

– Дейл Д. Кочевски, Масафуса Оноуэ, Кохей Инаёси и др. «Скрытые маленькие монстры: спектроскопическая идентификация маломассивного АЯГ с широкой линией при z > 5 с помощью CEERS». Письма астрофизического журнала, том 919, номер 1 (2021 г.).

– Источник изображения: Рисунок 1 и Рисунок 2 из опубликованной статьи.