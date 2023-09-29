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День открытых дверей в Южном порту дает южанам возможность заглянуть за кулисы

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
День открытых дверей в Южном порту дает южанам возможность заглянуть за кулисы

Южный порт, расположенный в Блаффе, Новая Зеландия, открывает свои двери для публики в эти выходные на свой день открытых дверей, проводимый раз в два года. Мероприятие, которое было отложено на год из-за ограничений Covid-19, направлено на то, чтобы предоставить друзьям, семьям и широкой публике возможность увидеть, что происходит в порту, и узнать о его повседневной работе.

Координатор мероприятий Шарлотта Скоулз рада поделиться «ульем действий» с посетителями, особенно с детьми, у которых будет возможность изучить различные мероприятия и лично познакомиться с портом. От похода на буксир до наблюдения за тем, как кран перемещает контейнеры — каждому будет предоставлено множество интересных возможностей.

День открытых дверей уже вызвал значительный интерес: все места для экскурсий были забронированы всего за пять дней после запуска. Команда из 60 сотрудников Южного порта будет работать на общественных началах, чтобы обеспечить бесперебойную работу в этот день.

У посетителей будет возможность узнать о более тонких деталях работы порта, в том числе заглянуть в холодильные камеры и увидеть в действии специализированную технику, например, операторов лесозаготовок. Кроме того, в Южном порту будет организован развлекательный центр на месте проведения фестиваля устриц в Блаффе, где семьи смогут насладиться бесплатными мероприятиями, такими как раскрашивание лиц, надувные замки, астробалл, мини-джипы и живая музыка.

Несмотря на то, что все доступные билеты востребованы, все еще есть возможность присутствовать, присоединившись к резервному списку на случай неявки в 9:11, 1:XNUMX и XNUMX:XNUMX в день мероприятия. День открытых дверей Южного порта — это не только возможность для общественности развлечься, но и глубже оценить вклад порта в развитие региона.

Источники: нет.

By Роберт Эндрю

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