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Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

ByРоберт Эндрю

Октябрь 5, 2023
Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Научное сообщество Южной Кореи возмутилось после предложения правительства существенно сократить федеральный бюджет на исследования в 2024 году. Страна известна высоким уровнем государственных расходов на исследования и разработки (НИОКР), но это заявление вызвало редкий резонанс. возмущение среди исследователей.

Научные союзы и ассоциации объединяют усилия в знак протеста против этих сокращений, при этом Союз национальных исследований в области науки и технологий организует пресс-конференции, митинги и направляет письма в Национальное собрание в надежде получить общественную поддержку. Различные группы также написали открытые письма против этих планов.

Министерство науки и информационных технологий (MSIT) Южной Кореи объявило о сокращении 22 августа, что стало первым за более чем три десятилетия, когда финансирование науки стало целевым. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), бюджет Южной Кореи на НИОКР в 4.5 году составил более 2023% ВВП, а президент страны ранее объявил о планах сохранить расходы на НИОКР на уровне 5%, чтобы стать одним из пять лучших стран мира по исследованиям.

MSIT обосновал свое решение, заявив, что его целью является повышение эффективности государственной системы НИОКР. Предлагаемые сокращения позволят исключить неэффективные проекты и сократить косвенные затраты, такие как исследовательская инфраструктура и оборудование. Министерство планирует увеличить инвестиции в конкретные области, такие как искусственный интеллект и полупроводники, одновременно сокращая поддержку фундаментальных исследований в пользу международных совместных проектов.

Правительство утверждает, что корейские ученые не сотрудничали так активно, как ученые в Европе и США, как внутри страны, так и за рубежом. Таким образом, планируется расширить бюджет международного научного обмена. Однако некоторые исследователи утверждают, что международное сотрудничество требует большего, чем просто финансирование, и подчеркивают необходимость инфраструктуры и устойчивой поддержки.

Предлагаемое сокращение бюджета вызвало обеспокоенность по поводу долгосрочного сотрудничества и будущих перспектив выпускников в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Уже существует мнение, что карьера в STEM менее стабильна и прибыльна, и эти сокращения могут укрепить это мнение. Более того, даже если сокращения не будут реализованы, ущерб моральному духу и уверенности в будущем уже нанесен.

источники:
– ОЭСР

By Роберт Эндрю

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