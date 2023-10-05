Научное сообщество Южной Кореи возмутилось после предложения правительства существенно сократить федеральный бюджет на исследования в 2024 году. Страна известна высоким уровнем государственных расходов на исследования и разработки (НИОКР), но это заявление вызвало редкий резонанс. возмущение среди исследователей.

Научные союзы и ассоциации объединяют усилия в знак протеста против этих сокращений, при этом Союз национальных исследований в области науки и технологий организует пресс-конференции, митинги и направляет письма в Национальное собрание в надежде получить общественную поддержку. Различные группы также написали открытые письма против этих планов.

Министерство науки и информационных технологий (MSIT) Южной Кореи объявило о сокращении 22 августа, что стало первым за более чем три десятилетия, когда финансирование науки стало целевым. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), бюджет Южной Кореи на НИОКР в 4.5 году составил более 2023% ВВП, а президент страны ранее объявил о планах сохранить расходы на НИОКР на уровне 5%, чтобы стать одним из пять лучших стран мира по исследованиям.

MSIT обосновал свое решение, заявив, что его целью является повышение эффективности государственной системы НИОКР. Предлагаемые сокращения позволят исключить неэффективные проекты и сократить косвенные затраты, такие как исследовательская инфраструктура и оборудование. Министерство планирует увеличить инвестиции в конкретные области, такие как искусственный интеллект и полупроводники, одновременно сокращая поддержку фундаментальных исследований в пользу международных совместных проектов.

Правительство утверждает, что корейские ученые не сотрудничали так активно, как ученые в Европе и США, как внутри страны, так и за рубежом. Таким образом, планируется расширить бюджет международного научного обмена. Однако некоторые исследователи утверждают, что международное сотрудничество требует большего, чем просто финансирование, и подчеркивают необходимость инфраструктуры и устойчивой поддержки.

Предлагаемое сокращение бюджета вызвало обеспокоенность по поводу долгосрочного сотрудничества и будущих перспектив выпускников в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Уже существует мнение, что карьера в STEM менее стабильна и прибыльна, и эти сокращения могут укрепить это мнение. Более того, даже если сокращения не будут реализованы, ущерб моральному духу и уверенности в будущем уже нанесен.

источники:

– ОЭСР