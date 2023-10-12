Хоровые волны обнаружены в утреннем секторе магнитосферы Меркурия

Наблюдения, проведенные космическим кораблем «Мио» в рамках Международного проекта по исследованию Меркурия «БепиКоломбо», выявили появление хоровых волн в утреннем секторе магнитосферы Меркурия. Ранее это было сомнительно из-за значительной разницы в напряженности магнитного поля между Землей и Меркурием. Исследование также показало, что хоровые волны являются движущей силой рентгеновских сияний Меркурия, которые ранее не были хорошо изучены.

Меркурий, будучи ближайшей к Солнцу планетой, находится под сильным влиянием солнечного ветра. Предыдущие миссии, такие как Mariner 10 и MESSENGER, предоставили ценную информацию о магнитном поле и магнитосфере Меркурия. Космический корабль «Мио», оснащенный плазменно-волновым прибором, нацелен на дальнейшее исследование электромагнитной среды вокруг Меркурия.

Во время двух пролетов Меркурия в октябре 2021 и июне 2022 года наблюдения проводились на высоте около 200 км. Несмотря на помехи от самого космического корабля, низкий уровень электромагнитных шумов космического корабля «Мио» позволил обнаружить хоровые волны. Было обнаружено, что эти волны локализованы в утреннем секторе магнитосферы Меркурия.

Исследовательская группа использовала теорию нелинейного роста хоровых волн, чтобы выяснить причину их генерации в утреннем секторе. Было обнаружено, что решающую роль сыграла кривизна магнитного поля Меркурия, искаженного солнечным ветром. В утреннем секторе, где линии магнитного поля меньше подвержены влиянию солнечного ветра, энергия эффективно передается от электронов к электромагнитным волнам, создавая условия, благоприятствующие генерации хоровых волн.

Эти результаты подчеркивают важность планетарных магнитных силовых линий и их взаимодействия с солнечным ветром для понимания генерации хоровых волн. Наблюдения, сделанные во время облетов, будут способствовать всестороннему пониманию окружающей среды Меркурия и его энергичной популяции электронов. Космический корабль «Мио» продолжает свой путь к Меркурию, который должен выйти на орбиту вокруг планеты в 2025 году, где будут проводиться дальнейшие исследования и наблюдения.

источники:

– Международный проект по исследованию ртути BepiColombo

– Университет Канадзавы

– Университет Тохоку

– Киотский университет

– Корпорация МагнеДизайн

– Лаборатория физики плазмы, Франция

– CNES (Французское космическое агентство)

– Институт космоса и астронавтики, JAXA