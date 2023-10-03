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Наука

Ученые наблюдают звуковые волны, проходящие через кристалл алмаза

ByРоберт Эндрю

Октябрь 3, 2023
Ученые наблюдают звуковые волны, проходящие через кристалл алмаза

Ученые добились значительного прорыва, наблюдая звуковые волны, проходящие через кристалл алмаза, с помощью нового рентгеновского метода. В исследовании, проведенном исследователями из Технического университета Дании, использовался рентгеновский микроскоп для визуализации акустических волн внутри кристаллов миллиметрового размера с необычайной точностью в субпикосекундном диапазоне.

Используя этот новаторский метод, команда смогла исследовать, как механическая энергия термализируется в течение времени, варьирующегося от пикосекунд до микросекунд. Они получили непосредственное представление о создании, распространении, разветвлении и рассеянии продольных и поперечных акустических волн внутри алмаза.

Это новаторское исследование имеет огромный потенциал, поскольку открывает возможность быстрого получения изображений твердых объектов, таких как металлы, керамика, камни и кости. Благодаря возможности столь детально наблюдать звуковые волны ученые смогут получить новое представление о свойствах и поведении различных материалов, что приведет к прогрессу в таких областях, как материаловедение, инженерия и медицина.

Исследование акустических волн внутри кристаллов не является чем-то новым, но возможность наблюдать их с такой точностью и детальностью является значительным достижением. Этот новый рентгеновский метод позволяет ученым погрузиться в микроскопический мир звуковых волн, раскрывая тонкости их поведения в различных материалах.

Более того, этот прорыв может иметь практическое применение. Например, быстрая визуализация твердых объектов может оказаться очень полезной в биомедицинских исследованиях, где визуализация костей и внутренних структур поможет в диагностике и лечении заболеваний. Аналогично, этот метод может найти применение в неразрушающем контроле материалов, позволяя быстро и точно проверять целостность и качество промышленных компонентов.

В заключение отметим, что наблюдение звуковых волн, проходящих через кристалл алмаза, с использованием инновационного рентгеновского метода открывает новые возможности для изучения и понимания поведения акустических волн внутри материалов. Этот прорыв имеет огромный потенциал для широкого спектра научных и практических применений, включая быстрое получение изображений твердых объектов и достижения в области материаловедения и медицины.

источники:
– Технический университет Дании

By Роберт Эндрю

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