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Наука

Новый метод использует звуковые волны для бесконтактного отклонения лазерных лучей

ByВики Ставропулу

Октябрь 6, 2023
Новый метод использует звуковые волны для бесконтактного отклонения лазерных лучей

Была разработана революционная технология, которая позволяет отклонять лазерные лучи, используя только воздух. Исследователи создали невидимую решетку из воздуха, которая может модулировать лазерный луч и менять его направление без какого-либо физического контакта. Этот инновационный метод не только защищает лазерный луч от повреждений, но и сохраняет его первоначальное качество.

Этот метод предполагает использование звуковых волн для модуляции воздуха, через который проходит лазерный луч. Специальные громкоговорители используются для создания в воздухе узора из плотных и менее плотных участков, образующих полосатую решетку. Эта воздушная решетка действует аналогично оптической решетке, преломляя лазерный свет и меняя его направление.

Контролируя частоту и интенсивность звуковых волн, исследователи могут точно контролировать отклонение лазерного луча. В ходе первоначальных лабораторных испытаний инфракрасный лазерный импульс был успешно перенаправлен с эффективностью 50 процентов. Исследователи полагают, что в будущем можно будет достичь еще большей эффективности.

Этот метод имеет большой потенциал для создания высокопроизводительной оптики. Традиционные оптические элементы, такие как зеркала, линзы и призмы, могут быть легко повреждены сильными лазерными лучами, что ограничивает их использование в приложениях высокой мощности. Однако с помощью этой новой технологии лазерные лучи можно отклонять с сохранением качества без какого-либо физического контакта, преодолевая это ограничение.

Применение акустического контроля лазерного света в газах не ограничивается созданием оптических решеток. Исследователи полагают, что этот метод также можно применить к другим оптическим элементам, таким как линзы и волноводы. В настоящее время они изучают возможность использования различных газов для достижения различных оптических свойств и геометрии.

Эта революционная технология открывает многообещающие возможности применения, в частности, в качестве быстрого переключателя для мощных лазеров. Это также представляет собой серьезный сдвиг в области оптики, которая традиционно полагалась на твердые материалы для управления светом. Это новое направление использования звуковых волн для бесконтактного управления лазерными лучами открывает беспрецедентные возможности для будущего оптики.

источник:
– Nature Photonics: престижный рецензируемый научный журнал, посвященный исследованиям в области фотоники.
– DESY: Национальный исследовательский центр в Германии, в котором эксплуатируются ускорители частиц, используемые для изучения структуры материи.

doi: 10.1038/s41566-023-01304-y

By Вики Ставропулу

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