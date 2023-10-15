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Звуки под нашими ногами: устойчивость горных пород, выявленная по акустическим рисункам

ByМамфо Брешиа

Октябрь 15, 2023
Звуки под нашими ногами: устойчивость горных пород, выявленная по акустическим рисункам

Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что звуки, издаваемые камнями, могут предоставить ценную информацию об их устойчивости. Подвергая камни разному давлению в лаборатории, команда обнаружила, что на разной глубине и силе возникают разные акустические паттерны, или «отпечатки пальцев». Например, образцы мрамора издавали низкие звуки при низком давлении, тогда как более высокое давление приводило к более высокому потрескиванию. Эти акустические модели могут помочь ученым определить нестабильные регионы под поверхностью Земли, которые могут быть подвержены землетрясениям или извержениям. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, также имеет потенциальное применение в геотермальном бурении, где понимание поведения горных пород имеет решающее значение.

Земную кору часто сравнивают с кожурой яблока, она имеет разный уровень прочности и устойчивости. Породы у поверхности хрупкие и легко разрушаются, в то время как породы на больших глубинах могут течь из-за огромного давления и тепла. Понимание «перехода от хрупкого к пластичному», при котором горные породы проявляют свойства как хрупкости, так и пластичности, важно для изучения прочности литосферы Земли и прогнозирования землетрясений. Изучая микроскопические дефекты в горных породах, такие как трещины, трещины и поры, исследователи надеются получить представление об этом переходе.

Ультразвук использовался для картирования микроскопических дефектов в горных породах путем пропускания через них звуковых волн, которые определенным образом отражались и отражались от дефектов. Этот подход предоставил ценную информацию о характере дефектов в горных породах. В ходе экспериментов цилиндры из каррарского мрамора, того же материала, из которого был изготовлен Давид Микеланджело, подвергались экстремальному давлению. Через образцы пропускали ультразвуковые импульсы и записывали полученные акустические картины. Исследователи обнаружили, что эти акустические характеристики менялись в зависимости от давления, оказываемого на камни.

Этот инновационный метод изучения горных пород с помощью акустики может помочь геологам лучше понять поведение горных пород на разных глубинах и при разных давлениях. Он потенциально может улучшить нашу способность прогнозировать землетрясения и извержения, а также помочь в геотермальном бурении. Дальнейшие исследования в этой области могут дать ценную информацию о фундаментальной науке об устойчивости горных пород и способствовать тому, чтобы мир стал лучше.

источники:
- Оригинальная статья Дженнифер Чу, отдел новостей Массачусетского технологического института.

By Мамфо Брешиа

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