Новое открытие: бактериальные белки играют решающую роль в образовании и стабильности клатрата метана

Исследователи из Технологического института Джорджии сделали революционное открытие, касающееся образования и стабильности клатратов метана. Эти клатраты, также известные как метановый лед, представляют собой крошечные ледяные клетки, которые удерживают метан под морским дном, не позволяя ему попасть в атмосферу. Исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, раскрывает существование ранее неизвестного класса бактериальных белков, которые способствуют образованию и стабильности клатратов метана.

Исследовательская группа под руководством Дженнифер Гласс и Ракель Либерман обнаружила, что эти бактериальные белки столь же эффективны, как и коммерческие химикаты, используемые в настоящее время при бурении, но нетоксичны, экологичны и масштабируемы. Это открытие может иметь серьезные последствия для морских буровых работ, поскольку метановый лед может закупоривать трубы и вызывать их замерзание и разрыв. Эти белки потенциально могут повысить безопасность транспортировки природного газа и способствовать поиску жизни в Солнечной системе.

Исследование началось с изучения отложений, добытых со дна моря у побережья Орегона. Команда предположила, что осадок будет содержать белки, которые влияют на рост клатрата метана, подобно белкам-антифризам у рыб, которые помогают им выжить в холодной среде. Используя секвенирование ДНК и биоинформатику, команда идентифицировала гены белков, содержащихся в осадке.

Затем ученые использовали рентгеновскую кристаллографию для определения структуры белков и воссоздали условия морского дна в лаборатории, чтобы проверить их эффективность. С помощью молекулярно-динамического моделирования команде удалось определить конкретный участок, где белок связывается с клатратом метана.

Это открытие дает ценную информацию о биологических процессах, лежащих в основе стабильности клатратов метана под водой. Понимание этих механизмов может помочь смягчить проблемы, связанные с клатратами метана во время морских буровых операций, и способствовать разработке более безопасных и устойчивых методов. Исследование подчеркивает важность междисциплинарного сотрудничества и фундаментальных научных исследований в изучении природных систем Земли.

Источник: Технологический новостной центр Джорджии.