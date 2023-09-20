Некоторые партеногенетические палочники время от времени спариваются, увеличивая генофонд

Команда экологов и биологов-эволюционистов из Университета Лозанны в Швейцарии обнаружила, что некоторые виды палочников, известные своей способностью к размножению посредством партеногенеза, время от времени вступают в спаривание для увеличения своего генофонда.

Партеногенез – форма размножения, при которой из неоплодотворенных яиц развивается потомство. Наблюдается у некоторых беспозвоночных, в том числе палочников, и некоторых растений. С помощью этого метода палочники производят генетически идентичное потомство, в котором преобладают самки, а иногда и самцы.

Предыдущие исследования показали, что существа, которые полагаются исключительно на партеногенез, имеют ограниченное генетическое разнообразие, что затрудняет адаптацию к изменениям окружающей среды. В свете опасений по поводу воздействия глобального потепления на палочников, исследовательская группа попыталась выяснить, как эти насекомые могут отреагировать на такие изменения.

Чтобы изучить это, исследователи собрали в полевых условиях несколько образцов четырех партеногенетических видов палочников. Они секвенировали гены восьми популяций этих видов и обнаружили низкое генетическое разнообразие в шести популяциях, что указывает на длительные периоды непрерывного партеногенеза.

Однако в двух популяциях, принадлежащих к видам Timema douglasi и T. monikensis, исследователи обнаружили доказательства более высокого генетического разнообразия, чем ожидалось, у не спаривающихся видов. Это говорит о том, что именно эти виды палочников иногда занимаются загадочным сексом, при котором оплодотворение происходит после спаривания и часто приводит к увеличению доли самцов.

Результаты этого исследования показывают, что некоторые организмы, такие как палочники, могут обладать способностью адаптироваться к изменениям окружающей среды, изменяя свои репродуктивные стратегии. Время от времени вступая в спаривание, эти партеногенетические палочники могут привносить новые генетические вариации в свои популяции, потенциально повышая их устойчивость к изменяющимся условиям.

В целом, это исследование дает ценную информацию о репродуктивном поведении и генетическом разнообразии партеногенетических палочников, а также об их способности адаптироваться к проблемам окружающей среды.

Источник: Труды Королевского общества B: Биологические науки (2023 г.).

Определения:

– Партеногенез: форма размножения, при которой потомство развивается из неоплодотворенных яиц. Наблюдается у некоторых беспозвоночных и растений.

– Генетическое разнообразие: общее количество генетических характеристик в генетическом составе вида, которые способствуют его способности адаптироваться и выживать.

– Загадочный секс: возникновение спаривания и оплодотворения у видов, которые, как предполагается, размножаются исключительно посредством партеногенеза.

Источник: Труды Королевского общества B: Биологические науки (2023), DOI: 10.1098/rspb.2023.0404.