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Бриллианты раскрывают тайны эволюции Земли

ByРоберт Эндрю

Октябрь 21, 2023
Бриллианты раскрывают тайны эволюции Земли

Недавнее исследование показало, что алмазы могут дать ценную информацию об эволюции Земли. Как самый твердый из известных природных минералов, алмазы способны противостоять экстремальным условиям, включая создание и разрушение суперконтинентов. Исследователи сосредоточились на «сверхглубинных» алмазах, которые образовались миллионы лет назад под суперконтинентом Гондвана, погребенным глубоко под поверхностью Земли.

Эти уникальные алмазы дают важные сведения о формировании, стабилизации и движении суперконтинентов, проливая свет на «цикл суперконтинентов», обусловленный тектоникой плит. Этот цикл трудно изучать традиционными методами, поскольку океаническая кора относительно молода, а континентальная кора дает ограниченную информацию о глубинных геологических процессах.

Исследование включало анализ алмазов и их крошечных силикатных и сульфидных включений с использованием ряда химических анализов, включая изотопный анализ. Это позволило исследователям датировать алмазы, выявив, что они образовались между 650 и 450 миллионами лет назад под основанием Гондваны, когда суперконтинент покрывал Южный полюс.

Исследователи обнаружили, что по мере формирования алмазов породы, в которых они находились, становились плавучими и переносились вместе с субдуцированным мантийным материалом к ​​основанию Гондваны, расширяя суперконтинент снизу. Со временем, когда Гондвана начала распадаться, алмазы были вынесены на поверхность Земли в результате сильных извержений вулканов, которые произошли на территории нынешней Бразилии и Западной Африки.

Эти находки указывают на то, что алмазы «прилипли» к основанию Гондваны и мигрировали с разными фрагментами суперконтинента по мере его распада. Исследование подчеркивает важность сверхглубоких алмазов для понимания формирования континентов и эволюции Земли. Континенты играют решающую роль в поддержании жизни на нашей планете, и исследования в этой области помогают нам понять, как континенты формируются, развиваются и вносят свой вклад в уникальные характеристики Земли.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

источники:
- Природа

By Роберт Эндрю

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