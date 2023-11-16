Загадочное открытие уменьшающихся экзопланет

Учёных уже давно завораживают огромные просторы Вселенной, а открытие экзопланет лишь усилило их любопытство. На сегодняшний день подтверждено существование более 5,500 экзопланет, каждая из которых проливает свет на разнообразие и сложность планетных систем за пределами нашей. Однако своеобразный разрыв в размерах этих экзопланет озадачил исследователей. Похоже, существует нехватка планет, размер которых в 1.5–2 раза превышает размер Земли, что создает то, что ученые называют «недостающими экзопланетами».

Инновационное исследование, проведенное НАСА с использованием данных бывшего космического телескопа «Кеплер», возможно, наконец открыло объяснение этого интригующего явления. Исследование предполагает, что некоторые экзопланеты постепенно теряют свою атмосферу и подвергаются сжатию. Это удивительное открытие побудило ученых выдвинуть убедительную гипотезу: ядра субнептунов создают внутреннюю силу, которая рассеивает их атмосферу в пустоту.

По мнению исследовательской группы, эта потеря атмосферы происходит, когда планете не хватает массы и гравитационной силы, чтобы сохранить свою атмосферу. Следовательно, субнептуны, которые не соответствуют необходимым требованиям по массе, сжимаются и становятся суперземлями. Этот процесс фактически создает наблюдаемый разрыв между двумя категориями размеров экзопланет.

Точные механизмы, ответственные за эту потерю атмосферы и последующее сжатие, остаются окутанными тайной. Однако ведущие эксперты выдвинули два правдоподобных объяснения. Первая гипотеза — это потеря массы за счет ядра, которая постулирует, что ядра экзопланет играют ключевую роль в изгнании их атмосфер. Второе предположение, известное как фотоиспарение, предполагает деградацию атмосферы, вызванную интенсивным излучением близлежащих звезд. Это недавнее исследование вносит значительный вклад в подтверждение теории потери массы, основанной на использовании ядра.

Пока ученые продолжают разгадывать загадочную природу этих сокращающихся экзопланет, на горизонте неизбежно появляются новые захватывающие открытия. С каждым открытием человечество приближается к пониманию сложного устройства Вселенной, одновременно расширяя сферу возможностей жизни за пределами нашей планеты.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое экзопланеты?

Экзопланеты, или внесолнечные планеты, — это планеты, вращающиеся вокруг звезд за пределами нашей солнечной системы.

2. Каково значение разницы в размерах экзопланет?

Разрыв в размерах означает отсутствие экзопланет с диаметром в 1.5–2 раза больше диаметра Земли. Понимание этого разрыва может дать представление о формировании и эволюции планетных систем.

3. Как экзопланеты теряют свою атмосферу?

Есть две ведущие теории, объясняющие это явление: потеря массы за счет энергии ядра и фотоиспарение. Первое предполагает, что ядро ​​планеты играет роль в отталкивании ее атмосферы, а второе утверждает, что интенсивное звездное излучение вызывает деградацию атмосферы.

4. Какие последствия имеет это исследование?

Исследование предоставляет важные доказательства, подтверждающие теорию потери массы за счет энергии ядра как механизма сжатия экзопланет. Углубление нашего понимания этого процесса способствует нашим знаниям о динамике планет и потенциальной обитаемости экзопланет.