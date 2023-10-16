Решение квантовых загадок: новый взгляд на двумерную физику полупроводников

Исследователи из Университета Монаша добились значительного прогресса в понимании поведения квантовых примесей внутри материалов. Их международное теоретическое исследование представляет новый метод, называемый «квантовым вириальным расширением», который дает представление о сложных квантовых взаимодействиях в двумерных полупроводниках.

Исследование квантовых примесей имеет широкое применение в физике: от электронов в кристаллической решетке до протонов в нейтронных звездах. Эти примеси могут объединяться, образуя новые квазичастицы с измененными свойствами, действуя как свободные частицы. Однако точное описание свойств этих новых квазичастиц представляет собой сложную задачу.

Команда Университета Монаша разработала квантовое вириальное расширение (QVE) — метод, обычно используемый в ультрахолодных квантовых газах. Интегрировав QVE в исследование квантовых примесей, исследователи сосредоточились на взаимодействиях между парами частиц, а не на большом их количестве, что привело к разрешимой модели, которая проливает новый свет на взаимодействие между примесями и их окружением в 2D-полупроводниках.

Квантовое вириальное расширение особенно эффективно при более высоких температурах и низких уровнях легирования полупроводников. Он предоставляет точную теорию возмущенных квантовых систем, разрешая продолжающиеся дебаты вокруг подходящей модели для объяснения оптического отклика двумерных полупроводников.

Этот прорыв в понимании квантовой физики примесей потенциально может объединить различные теоретические модели и открыть двери для новых возможностей в использовании и контроле квантовых взаимодействий. Результаты этого исследования могут помочь в разработке будущих приложений с использованием новых 2D-материалов.

Источник: Брендан К. Малкерин и др., Точное квантовое вириальное расширение для оптического отклика легированных двумерных полупроводников, Physical Review Letters (2023).

Образец цитирования:

Решение квантовых загадок: новый взгляд на двумерную физику полупроводников (2 октября 2023 г.)

извлечен 16 Октябрь 2023

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