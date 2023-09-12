Марсоход Curiosity продолжает исследования Марса

Марсоход Curiosity, развернутый НАСА на Марсе, отправляется в очередной уик-энд исследований. Марсоход будет заниматься разнообразной научной деятельностью, воспользовавшись возможностью детального изучения марсианского ландшафта.

План на выходные включает в себя контактную науку в первый день, поездку во второй день и дистанционную науку в третий день. Этот образ действий повторялся на протяжении многих выходных на протяжении всего путешествия Curiosity, но постоянно меняющаяся местность гарантирует, что всегда можно открыть что-то новое.

Первый сеанс будет включать анализ двух целей, расположенных в непосредственной близости от марсохода. Первая цель, получившая название «Гидра», будет очищена с помощью инструмента для удаления пыли (DRT) перед исследованием с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц (APXS) и марсианского ручного объектива Imager (MAHLI). Вторая цель, названная «Додони», представляет собой объект с повышенной устойчивостью, который также будет изучаться APXS и MAHLI.

Кроме того, инструменты «Химия и камера» (ChemCam) и «Мачтовая камера» (Mastcam) продолжат документировать верхнюю часть хребта долины Гедиз, а также изучать еще одну близлежащую коренную породу под названием «Тассос» с использованием спектроскопии лазерного разрушения (LIBS). Mastcam также будет наблюдать за холмом Ориноко и слоистым блоком под названием «Роускио».

Второй сол будет сосредоточен на научной деятельности перед запуском, включая анализ LIBS темной жилы на том же блоке, что и Тасос, мозаику, запечатлевшую виды восточного края кратера, а также наблюдения за близлежащим рабочим пространством и еще одной устойчивой целью под названием «Милос». Датчики окружающей среды также будут отслеживать активность пылевых дьяволов и измерять непрозрачность атмосферы.

Третий солярий будет включать в себя дистанционные научные наблюдения, такие как съемка пылевого дьявола и видеоролик о полуденных надгоризонтных облаках. ChemCam будет использовать свое программное обеспечение Autonomous Exploration for Gathering Enhanced Science (AEGIS) для выбора цели для визуализации. Curiosity также проведет ранним утром оценку атмосферы.

Пока «Кьюриосити» продолжает свои тернистые путешествия по марсианскому ландшафту, ученые с нетерпением ожидают ценных данных и изображений, которые он будет продолжать предоставлять для продолжающегося исследования нашей соседней планеты.

источники:

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех – Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех – В этой исходной статье предоставлена ​​информация о плане «Кьюриосити» на выходные на Марсе.

– Определения терминов:

– Солнце: марсианские сутки, эквивалентные 24 часам 39 минутам на Земле.

– Контактная наука: научная деятельность, предполагающая прямой физический контакт с марсианской поверхностью, например чистка или сверление.

– APXS: рентгеновский спектрометр альфа-частиц, прибор на борту Curiosity, используемый для определения элементного состава горных пород и почвы.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, камера на Curiosity, которая может снимать изображения марсианских камней и почвы в высоком разрешении.

– ChemCam: прибор «Химия и камера», который использует спектроскопию лазерно-индуцированной плазмы для анализа состава горных пород и почвы на расстоянии.

– Mastcam: Mast Camera, система камер на борту Curiosity, которая обеспечивает панорамные и стереоскопические изображения поверхности Марса.

– LIBS: спектроскопия лазерного разрушения, метод, используемый ChemCam для анализа состава горных пород и почвы.

– ENV: датчики окружающей среды на Curiosity, которые измеряют атмосферные условия и другие факторы окружающей среды.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Enhanced Science, программное обеспечение, используемое ChemCam для автономного выбора целей визуализации.