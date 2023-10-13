Твердофазные обратимые иммобилизационные шарики для создания библиотеки высокопроизводительного секвенирования

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Zoonoses, изучалось использование гранул твердофазной обратимой иммобилизации (SPRI) для извлечения нуклеиновых кислот при создании библиотек высокопроизводительного секвенирования. Исследователи исследовали влияние соотношения частиц SPRI, времени инкубации и времени элюирования на восстановление нуклеиновых кислот во время создания полноразмерных библиотек секвенирования 16S рДНК.

В исследовании сравнивались эффекты различных соотношений частиц SPRI, времени инкубации и времени элюирования для трех разных исходных количеств образцов. Для выявления оптимального сочетания этих факторов был проведен ортогональный эксперимент.

Результаты показали, что время инкубации оказало наибольшее влияние на скорость восстановления для исходных количеств пробы 1,500 нг и 3,000 нг. Использование 0.8× гранул SPRI, 15 минут инкубации и 10 минут элюирования привело к самой высокой скорости восстановления.

Результаты показывают, что время инкубации существенно влияет на скорость восстановления при создании полноразмерной библиотеки секвенирования 16S рДНК. Бусины SPRI предлагают жизнеспособный метод восстановления полноразмерных ампликонов 16S рДНК.

Это исследование дает ценную информацию об оптимизации использования гранул SPRI для создания библиотек высокопроизводительного секвенирования. Полученные результаты могут способствовать разработке более эффективных и точных методов секвенирования.

Дополнительную информацию об этом исследовании можно найти в статье под названием «Оптимизация использования твердофазных обратимых шариков для иммобилизации для создания высокопроизводительной полноразмерной библиотеки секвенирования 16S рДНК», опубликованной в журнале Zoonoses.

Источник: Зоонозы (2023). DOI: 10.15212/ZOONOSES-2023-0007