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Исследования показывают, что космические погодные явления нарушают миграцию птиц

ByГабриэль Бота

Октябрь 14, 2023
Исследования показывают, что космические погодные явления нарушают миграцию птиц

Недавнее исследование пролило свет на влияние явлений космической погоды на характер миграции птиц. Точно так же, как люди все больше полагаются на навигационные приложения, было обнаружено, что птицы зависят от своего геомагнитного чутья при навигации во время своих длительных миграционных циклов. Однако нарушения в магнитных полях Земли, вызванные солнечными вспышками и другими космическими возмущениями, создают серьезные проблемы для этих перелетных птиц.

В отличие от людей, птицы и другие организмы, такие как морские черепахи и форель, могут обнаруживать магнитное поле Земли и реагировать на него. Эта способность имеет решающее значение для их миграций на большие расстояния. Без надежного компаса птицы ориентируются, используя свое геомагнитное чутье. Однако во время явлений космической погоды нарушение естественных магнитных полей Земли оставляет птиц без надежного проводника.

Данные, собранные с доплеровских метеорологических радиолокационных станций и магнитометров, показали, что во время этих явлений космической погоды весной и осенью мигрирует на 9–17% меньше птиц. Проблемы сложнее для ночных птиц, поскольку им приходится ориентироваться с помощью ненадежных компасов в условиях ограниченной видимости, например, в пасмурную погоду.

Исследование показало, что сильные геомагнитные возмущения не только сокращают количество мигрирующих птиц, но и заставляют их бесцельно дрейфовать по ветру. Птицы, которые мигрируют через Великие равнины США во время сильных солнечных бурь осенью, прилагают меньше усилий для борьбы с боковым ветром и часто теряются.

Поскольку Солнце приближается к пику своего 11-летнего цикла солнечной активности и уже демонстрирует повышенную активность, исследование подчеркивает потенциальные последствия для миграции птиц. Солнечные бури могут перегрузить спутники Земли, радио и электросети, создавая сбои, которые могут оказаться фатальными для многих видов птиц.

Это исследование подчеркивает важность понимания и смягчения воздействия явлений космической погоды на различные формы жизни. Изучая влияние на миграцию птиц, ученые могут получить представление о более широких последствиях нарушений космической погоды для экосистем.

Источник: Труды Национальной академии наук.

By Габриэль Бота

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