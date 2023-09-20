Ужасающая солнечная буря обрушилась на Землю и вызвала серьезные последствия

За последние 24 часа Земля пережила одну из самых ужасающих солнечных бурь с марта 2023 года. Эта солнечная буря была вызвана корональным выбросом массы (КВМ), который был направлен в зону удара Земли 18 сентября. Были предположения о том, был ли это поразит планету или нет, но он не только поразил Землю, но и прибыл на день раньше, чем ожидалось. Воздействие этой солнечной бури было серьезным.

Согласно отчету SpaceWeather.com, магнитное поле Земли все еще резонирует из-за быстро движущегося удара CME 19 сентября. Это привело к сильной геомагнитной буре класса G3, из-за которой полярные сияния стали видны от Франции до западного побережья Австралии. США. Шторм достиг своего апогея: красные полярные сияния наблюдались даже в регионах средних широт.

Эти солнечные бури могут иметь разрушительные последствия. В марте солнечная буря класса G3 задержала запуск ракеты SpaceX и привела к остановке нефтяных вышек в Канаде из-за повышенного статического электричества. Они потенциально могут повредить спутники, нарушить работу сетей связи, включая мобильные телефоны и Интернет, и создать угрозу для наземной электроники и электросетей.

Сила недавнего шторма была настолько значительной, что полярные сияния наблюдались даже во Франции, регионе, расположенном намного южнее обычного. Обычно полярные сияния видны даже на юге, в штатах Орегон и Небраска в США.

Для мониторинга и прогнозирования таких штормов решающую роль играет спутник GOES-16, входящий в серию геостационарных оперативных экологических спутников (GOES). Запущенный в 2016 году, он обеспечивает непрерывные снимки и измерения атмосферы западного полушария Земли, включая обнаружение молний. Он служит жизненно важным инструментом для прогнозирования погоды, мониторинга климата и прогнозирования космической погоды.

Эти недавние солнечные бури служат напоминанием о мощных силах, действующих в нашей солнечной системе, и о необходимости постоянного мониторинга и готовности к их потенциальным воздействиям.

Определения:

– Корональный выброс массы (CME): мощный всплеск солнечного ветра и магнитных полей, высвобождаемый солнечной короной.

– Геомагнитная буря класса G3: сильная геомагнитная буря масштаба от G1 (незначительная) до G5 (экстремальная).

– Геостационарные оперативные спутники окружающей среды (GOES): спутники, эксплуатируемые НАСА и НОАА, которые обеспечивают непрерывный мониторинг погоды и окружающей среды Земли.

источники:

– SpaceWeather.com

- НАСА

– НОАА